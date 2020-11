Toyota Camry od debiutu pierwszej generacji w 1982 roku skusiła ponad 19 mln osób w ponad 100 krajach na świecie. W 2004 roku japoński producent zdecydował o wycofaniu tego auta z rynku europejskiego. To był cios dla masy wielbicieli, ale pozostał wielki sentyment do tego modelu i duża rozpoznawalność – z badań zrobionych przez Toyotę wynika bowiem, że aż 70 proc. polskich kierowców wciąż pamięta poprzednie wcielenia Camry. Niektórzy traktują ten samochód jako osobną japońską markę, synonim niezawodności. I oto po 15 latach suszy przyszedł deszcz – w 2019 roku nad Wisłę wjechała ósma generacja tego światowego modelu i jest dostępna wyłącznie z napędem hybrydowym. A teraz debiutuje Toyota Camry Hybrid w nowej odsłonie…

Toyota Camry w 2021 rok wjeżdża z odświeżonym obliczem. Limuzyna dostała nowy zderzak plus zmieniony styl górnego i dolnego grilla. Ten drugi może być wykończony w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, natomiast na jego brzegach pojawiają się detale w kolorze chromowanym lub srebrnym. W katalogu pojawiły się nowe aluminiowe felgi o średnicy 17 i 18 cali. Siedemnastocalowe obręcze otrzymały skręcone szprychy w kształcie V, zaś większe koła mają podwójne, polerowane szprychy w kombinacji ze skręconymi ciemnymi szprychami. Gama kolorów nadwozia została wzbogacona o lakier Deep Metal Grey oraz nowe listwy między tylnymi światłami.

Nowa konsola z 9-calowym ekranem dotykowym

Zmiany wlały się także do wnętrza. Tu od razu w oczy rzuca się nowa konsola. Świeży projekt kokpitu podąża za modą – na szczycie deski w honorowym miejscu jest teraz szybciej reagujący na dotyk 9-calowy ekran dotykowy stacji multimedialnej z nawigacją. Wyświetlacz przypomina ten stosowany w Corolli czy C-HR, czyli można nim sterować także za pomocą fizycznych przycisków i pokręteł. A to wielka zaleta. Ulepszony system multimedialny zyskał bardziej wydajne oprogramowanie i możliwość integracji ze smartfonami (Apple CarPlay i Android Auto). Wykończenia na tablicy wskaźników, konsoli centralnej i panelu przycisków na drzwiach mogą być wykonane z kompozytu Black Engineered Wood przypominającego drewno lub z tworzywa Titanium Line Pattern o regularnym geometrycznym wzorze, dającym efekt 3D. Do tego są jeszcze dwie skórzane tapicerki (czarna lub beżowa; umożliwiają wentylację siedzeń). Producent wprowadził też zupełnie nowe czarne obicie ze sztucznej skóry z materiałowymi wstawkami.

Camry uniknie kolizji na skrzyżowaniu

Camry Hybrid 2021 zyskała najnowszą wersję systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia zyskał nowe funkcje, w tym wykrywanie pieszych i rowerzystów, system zapobiegania zderzeniu czołowemu, jest również wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia oraz układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach. Ten ostatni ostrzega kierowcę i uruchamia automatyczne hamowanie, jeśli podczas skrętu w lewo lub w prawo powstaje ryzyko zderzenia z pieszym na pasach lub z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem.

Camry w nowej odsłonie sama zwolni przed łukiem, sprawi to system redukcji prędkości na zakrętach Curve Speed Reduction). A pełnozakresowy inteligentny tempomat adaptacyjny IACC dostosuje prędkość do ograniczeń widocznych na znakach drogowych.

Asystent utrzymania pasa ruchu utrzymuje Camry na środku pasa i zapobiega zjechaniu z niego, ingerując w układ kierowniczy. W nowej wersji Japończycy dopracowali ten system, teraz bardziej precyzyjnie wykrywa granice pasa ruchu, szybciej powraca do działania po zamierzonej zmianie pasa przez kierowcę i skuteczniej utrzymuje właściwy tor jazdy, kontrując turbulencje podczas mijania dużych ciężarówek. Ponadto wcześniej oblicza promień łuku zakrętu, aby precyzyjniej dopasować do niego tor jazdy, a także ingeruje w układ kierowniczy z większą siłą, co sprawia, że działa przy wyższych prędkościach.

Nowa Toyota Camry trafi do sprzedaży w Europie w połowie roku 2021. Samochód będzie jak dotychczas oferowany wyłącznie jako hybryda. Przypominamy, że pod maską Camry Toyota postawiła na najnowszy napęd hybrydowy czwartej generacji (identyczny jak w RAV4). Ten układ o nazwie Dynamic Force to duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/177 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona i silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM.