Toyota Highlander to jeden z najpopularniejszych samochodów sprzedawanych po drugiej stronie Atlantyku. Wcześniejsze wcielenia tego SUV-a w najróżniejszych rankingach konsumenckich były cenione m.in. za niezawodność i trwałość. Teraz japoński producent wraz z debiutem nowej generacji zdecydował się zaoferować ten samochód Europejczykom. W końcu jeśli udało się z Camry, to dlaczego nie iść za ciosem… Stąd Highlander po raz pierwszy w historii wjeżdża na polski rynek. Czego mogą spodziewać kierowcy?

Highlander, czyli Camry w przebraniu SUV

Toyota Highlander to jeden z największych SUV-ów dostępnych w Polsce. W rodzinie japońskiej marki stoi o oczko wyżej niż RAV4, jednak technicznie korzysta z tej samej platformy TNGA-K. To też architektura, na której powstaje limuzyna Camry najnowszej generacji i Lexus ES. Już pierwsze liczby mogą dawać obraz rozmachu sylwetki. Highlander Hybrid to potężny SUV o długości prawie 5 m (4950 mm) ustawiony na 20-calowych aluminiowych kołach. Dlatego, jeśli RAV4 wydaje się komuś zbyt delikatny, a Land Cruiser zbyt zastraszający, to właśnie Highlander Hybrid może okazać się złotym środkiem łączącym kobiecą subtelność z męskością samuraja. Szczególnie, że nisko położony środek ciężkości w parze z lekkością konstrukcji powinny przełożyć się na zwinne, pewne prowadzenie i przyjemność z jazdy w długich trasach…

Na pokładzie przewidziano 7 miejsc. Drugi rząd siedzeń można przesuwać do przodu i do tyłu w zakresie 180 mm, co ma ułatwić wsiadanie dwójce pasażerów trzeciego rzędu foteli. Bagażnik o pojemności 658 l ma dodatkowy schowek pod podłogą. Po złożeniu obu rzędów siedzeń powstaje płaska podłoga z ładownią zdolną zmieścić 1909 l bagaży do sufitu. Do tego jest też automatycznie otwierana i zamykana klapa kufra, którą można uruchomić ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.

We wnętrzu nie brak sprytnie rozplanowanych schowków. Wejścia USB przewidziano przy pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. Kolorystyka wnętrza może być utrzymana w czarnej lub grafitowej tonacji. Seryjny 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej pozwoli zarządzać nawigacją i systemem multimedialnym, który będzie obsługiwał interfejsy Apple CarPlay i Android. Lista obejmuje także wyświetlacz HUD na przedniej szybie, bezprzewodową ładowarkę telefonu, wentylowane fotele oraz wirtualne lusterko wsteczne o poszerzonym polu widzenia (przydaje się kiedy bagażnik jest załadowany pod sufit).

Na swoje wynagrodzenie uczciwie zapracowali też spece od wyciszenia. A posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach wyższej klasy – przednia szyba skrywa warstwę tłumiącą hałas. Materiały wygłuszające upchnięto także w dachu, podłodze i desce rozdzielczej. Odgłosy dobijające się z zewnątrz mają izolować również nakładki na błotniki i wykładziny w bagażniku.

Toyota Highlander Hybrid z napędem 4x4

Jeśli chodzi o jazdę, to tu Toyota stawia na najnowszy układ hybrydowy 4. generacji znany z Camry czy RAV4. Highlander skrywa napędzający przednią oś układ 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, oraz dwóch silników-generatorów. Współpracuje z nimi elektryczny silnik przy tylnej osi, tworząc napęd 4x4 AWD-i (All-Wheel Drive-intelligent). Bateria niklowo-wodorkowa została umieszczona pod drugim rzędem siedzeń. 246 KM całkowitej mocy rozpędza auto od 0 do 100 km/h w 8,3 s i powinno wystarczyć, by bez zadyszki holować 2-tonową przyczepę.

Toyota obiecuje, że Highlander średnio zużyje 6,6 l/100 km benzyny (wg testu WLTP). Przełącznik trybów jazdy (Drive Mode Select) umożliwi wybór pomiędzy trybami ECO, NORMAL, SPORT i TRAIL. Wszystkie cztery można aktywować także gdy samochód użytkowany jest w oddzielnie wybieranym trybie elektrycznym (EV).

Do tego dochodzi pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense 2. generacji, który obejmuje m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów oraz zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, pełnozakresowy inteligentny tempomat adaptacyjny z funkcją uwzględniania znaków drogowych, system rozpoznawania znaków drogowych, asystent utrzymania pasa ruchu oraz automatyczne światła drogowe.

Toyota Highlander. Ceny w Polsce

Toyota Highlander w Polsce jest oferowana w trzech konfiguracjach. Już podstawowa wersja Prestige zawiera trzystrefową klimatyzację z funkcją wykrywania liczby pasażerów, inteligentny kluczyk, światła do jazdy dziennej LED oraz główne światła Bi-LED i duże aluminiowe koła 20 cali. Standardem jest także elektrycznie unoszona klapa bagażnika, skórzana tapicerka z perforacją, podgrzewanie przednich foteli oraz przedniej szyby i rolety na szybach przy drugim rzędzie siedzeń.

Standard to także: system multimedialny Toyota Touch 2 z 8-calowym ekranem dotykowym, 6 głośnikami, Android Auto i Apple CarPlay oraz usługami łączności Toyota Connected Car plus kolorowy wyświetlacz 7 cali na tablicy rozdzielczej i 3 porty USB na konsoli centralnej oraz 2 kolejne z tyłu. Bezpieczeństwo to m.in. Toyota Safety Sense z tempomatem adaptacyjnym, system automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall, układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, system monitorowania martwego pola w lusterkach i ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu, a także układ stabilizacji toru jazdy przyczepy i off-roadowy system Trail Mode, który blokuje tylne koło bez przyczepności, zwiększając moment obrotowy na drugim kole. Podczas manewrów kierowcę wspomaga układ detekcji przeszkód ICS oraz kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi i automatycznym systemem jej czyszczenia

Nagłośnienie JBL i nawigacja w pakiecie Tech

Wersję Prestige można rozbudować o pakiet Tech, który zawiera 12,3-calowy ekran dotykowy na konsoli centralnej, system audio klasy premium marki JBL z 11 głośnikami, nawigację satelitarną Toyota Touch 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map i wentylację przednich foteli. Taki pakiet kosztuje dodatkowo 20 tys. zł.

Highlander Executive

Executive to najwyższa wersja wyposażenia. Tu kierowcę wspomaga cyfrowe lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni i wyświetlacz HUD na przedniej szybie. Standard to także sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania, podgrzewane skrajne fotele w drugim rzędzie oraz otwierana bezdotykowo i elektrycznie unoszona klapa bagażnika.

Toyota Highlander już jest dostępna w przedsprzedaży – auto można zamawiać. Do wyboru jest pięć lakierów metalizowanych bez dopłaty oraz trzy lakiery specjalne za 1500 zł. Najtańsza wersja Prestige kosztuje od 231 900 zł. Bogatszy Highlander Prestige Tech to wydatek od 251 900 zł. Topowa odmiana Executive wymaga 267 900 zł. W salonach japoński SUV pojawi się w styczniu 2021 roku. Rywale? Volkswagen Tiguan Allspace czy Skoda Kodiaq.