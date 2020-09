Suzuki SWACE wchodzi do gry. Nowe kompaktowe kombi japońskiej marki to drugie po SUV-ie ACROSS dziecko biznesowego związku z Toyotą. Dlatego w myśl umowy stanowi bliźniaczą konstrukcję z Corollą Touring Sports.

SWACE patrzy na świat przez reflektory w technice LED. A nad asfaltem węszy charakterystyczną sześciokątną osłoną, którą jako pierwszy dostał Swift. Poza tym efekt uniesień stylistów z Hammatsu wydłużył nadwozie o 5 mm do 4655 mm w porównaniu z Toyotą. Teraz także Suzuki będzie mogło pochwalić się jednym z najładniejszych aut w klasie kompaktów. Całość jest mniej krzykliwa, stąd może trafić w gust szerszej rzeszy odbiorców. Do wyboru przewidziano siedem kolorów nadwozia.

We wnętrzu SWACE serwuje atrakcyjnie wykończony kokpit. Kierowca usiądzie na sztywnym sportowym fotelu. Cienkie słupki A, trójkątne okna w narożnikach drzwi i lusterka boczne z dolnym mocowaniem zapewnią dobrą widoczność. Pochwalić też trzeba tradycyjną ergonomię deski rozdzielczej z szeregiem fizycznych przycisków i pokręteł. Japończycy pomyśleli nawet o przycisku aktywującym wentylację głównie dla kierowcy – taki trik pozwala obniżyć zużycie paliwa przy jeździe w pojedynkę. Dotykowy 8-calowy ekran na konsoli centralnej umożliwi zarządzanie nawigacją i systemem multimedialnym obsługującym interfejsy Android Auto i Apple CarPlay.

Do tego jest jeszcze wyświetlacz Head-up na przedniej szybie. Poinformuje o szybkości jazdy, ograniczeniach prędkości, wyświetli wskazówki nawigacji i wskaźnik wykorzystania mocy. Lista udogodnień obejmuje również m.in. indukcyjne ładowanie smartfonów, gniazdko elektryczne 230 V, skrytki i schowki najróżniejszej wielkości oraz podłokietnik.

Mocną stroną japońskiego kombi będzie oczywiście pojemny i regularnie ukształtowany bagażnik (596/1606 l) z solidnymi haczykami na torby oraz podwójnym dnem. W bogatszych wersjach automatycznie sterowana klapa bagażnika będzie wyposażona w przycisk do ryglowania zamków (jak w autach premium). Po bokach, pod podłogą, i w progu między bagażnikiem a kanapą przewidziano schowki. Zapakowanie rodziny na urlop to żadne wyzwanie.

A za największy atut Suzuki SWACE można uznać sprawdzony tojotowski napęd hybrydowy. Japończycy postawili tu na rozwiązanie, w którym z silnikiem elektrycznym współpracuje benzyniak 1.8 z pośrednim wtryskiem. Moc łączna układu – 122 KM – z pewnością nie oszałamia, ale też nie rozczarowuje. W normalnym użytkowaniu SWACE okaże się zwinnym, a kiedy potrzeba, także żwawym autem. Producent nie podał zużycia benzyny. Ale gdy za kierownicą bliźniaczej Corolli jedziemy spokojnie, w aucie jest cicho, a spalanie bez problemu wyniesie 5 l/100 km. W niekorzystnych warunkach zużyjemy o 2 l więcej. To dobre wartości jak na spore auto. Do tego w hybrydzie 1.8 łatwo założyć… instalację LPG.

Suzuki SWACE w Polsce zadebiutuje pod koniec 2020 roku.