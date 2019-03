Alfa Romeo Tonale zaskoczyła publiczność w Genewie. Włosi od lat na ważnych wystawach samochodowych nie pokazywali auta koncepcyjnego. Dlatego premiera Alfy przyciągnęła tłumy niczym pokaz sztukmistrza. A kiedy już opadła zasłona oczy widowni zaświeciły się jak u dzieci na widok królika wyciąganego z kapelusza…

Alfa Romeo Tonale - imię pochodzi od nazwy przełęczy w Alpach / Alfa Romeo

Pod względem urody Tonale to Alfa Romeo z krwi i kości. Modnie wystylizowana, grająca na emocjach, pełna nawiązań do słynnych historycznych modeli. Najlepszym przykładem mogą być 21-calowe felgi wzorowane na tarczy telefonu retro – podobne obręcze pierwszy raz pojawiły się w 1960 roku w Alfie 33 Sradale. Alfisti w sylwetce wypatrzą również cytaty z Duetto czy Disco Volante Spider. Linia boczna pochodzi ze słynnej Alfy GT Junior.

Przód zdobią wąskie diodowe światła 3+3 imitujące spojrzenie Brery. Włosi bardzo podkreślają fakt ręcznego wykonania całego projektu, dlatego tylne oświetlenie bardziej przypomina odręczny podpis artysty niż chłodne dzieło inżyniera.

Alfa Romeo Tonale / Materiały prasowe

Na pokładzie kierowca powinien poczuć się dopieszczony. Podświetlany kokpit łączy przeciwności – chłodne aluminium z ciepłem skóry i Alcantary. Za małe dzieło sztuki można uznać okrągłe nawiewy klimatyzacji przypominające silniki lotnicze. Wirtualny kokpit o przekątnej 12,3 cala wspólnie z ekranem dotykowym (10,25 cala) to rozbudowane multimedialne centrum informacyjne. Specjalne aplikacje "Alfista" i "Paddock" pozwalają łączyć się z klubami Alfy na całym świecie, zdobywać bilety na wyścigi, czy kupować wyposażenie dedykowane do modelu Tonale.

Alfa Romeo Tonale / dziennik.pl

Jednak najciekawsze kryje się pod karoserią. Tonale to pierwszy w historii marki samochód hybrydowy. Dawcą platformy został Jeep Compass. Napęd składa się z silnika elektrycznego przy tylnej osi oraz jednostki spalinowej. Pracą układu można sterować przez pokrętło systemu Alfa D.N.A.

Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Po przejściu w ustawienie Dual Power nowy SUV korzysta z potencjału obu jednostek. Dodatkowo magiczny przycisk E-mozione zmienia ustawienia przepustnicy, układ kierowniczy staje się bardziej agresywny a hamulce ostrzejsze. Tryb Natural automatycznie żongluje między silnikiem spalinowym a jazdą na prąd – wówczas zespół hybrydowy ma być najbardziej wydajny. Korzystanie z napędu czysto elektrycznego zapewnia ustawienie Advance E.

Alfa Romeo Tonale / dziennik.pl

Czy włoska ślicznotka trafi na drogi? Alfa potrzebuje tej wielkości modelu SUV by móc rywalizować z Audi Q3 czy BMW X3. Szczególnie, że to najszybciej rosnący segment rynku – analitycy prognozują, że za dwa lata sprzedaż osiągnie 1,4 mln aut, w tym 600 tys. kupią kierowcy z Europy. Wieść niesie, że właśnie w 2021 roku Alfa Romeo Tonale ma trafić do produkcji seryjnej. W rodzinie będzie mniejszą siostrą Stelvio.

Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale / dziennik.pl

Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo