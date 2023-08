Reklama

Umowa kupna, rejestracja (lub alternatywnie, do końca 2023 r. – zgłoszenia nabycia; patrz TUTAJ) i ewentualna zapłata podatku od czynności cywilno-prawnych. Wszystko? Nie. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, której niedopilnowanie będzie się wiązać z surową karą finansową – to jazda bez ważnego ubezpieczenia OC.

Clou programu polega na tym, że choć polisa zakupionego samochodu "przechodzi" na nowego właściciela, to jednak po wygaśnięciu nie wznawia się automatycznie. To o tyle ważne, że część osób sprzedaje swoje samochody właśnie w chwili, gdy zbliża się koniec ochrony ubezpieczeniowej – dla dotychczasowego właściciela to czysta oszczędność, bo zarabia nie tylko na samym aucie, ale w kieszeni zostają mu też pieniądze, które poszłyby na ubezpieczenie. Nowy właściciel cieszy się autem, załatwia sprawy, a tu nagle wychodzi na jaw, że skończyło się OC. Co wtedy?

Kary za brak OC w 2023 r.: jakie stawki?

W takiej sytuacji musicie się liczyć z tym, że w odpowiedniej chwili zwróci się do was Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) i zażąda opłaty adekwatnej do długości przerwy w ubezpieczeniu. Stanie się tak nawet wtedy, gdy po jakimś czasie zauważycie błąd i OC wykupicie – przerwa i tak powstała. A jak wygląda to w liczbach?

Od 1 lipca 2023 r., czyli od podniesienia minimalnej pensji, stawki kształtują się następująco: w przypadku aut osobowych przerwa w OC długości do 3 dni to kara 1440 zł, okres 4-14 dni oznacza grzywnę na poziomie 3600 zł, zaś wszystko powyżej – 7200 zł. Uwaga: od decyzji UFG można się próbować odwoływać (ale muszą istnieć ku temu podstawy; np. kara dotyczy auta, które już sprzedaliśmy) lub złożyć wniosek m.in. o odroczenie płatności lub rozłożenie grzywny na raty. Brak reakcji na wezwanie z UFG nie będzie oznaczał braku kary, bo wtedy należność zostanie ściągniętanp. z pensji lub, co gorsza, poprzez komornicze zajęcie majątku.

Brak OC - kara z UFG to nie wszystko

Uwaga: kara z UFG to niejedyne ryzyko związane z jazdą bez OC. Otóż jeżdżąc bez ważnego OC narażamy się także na groźne następstwa ewentualnych wypadków i kolizji. Szacuje się, że UFG wypłaca rocznie ok. 100 mln zł odszkodowań właśnie z tytułu nieubezpieczenia! Następnie poszukuje winnych i kieruje do nich żądanie regresu, a więc roszczenie o zwrot wypłaconych środków.