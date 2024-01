Serwisowanie w ASO się opłaca. No, prawie zawsze się opłaca

Wyniki przeprowadzonego badania są jednoznaczne – Polacy preferują zakup samochodów serwisowanych w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) i są gotowi zapłacić za nie wyższą cenę. Średnio różnica na plus dla wszystkich badanych modeli i wszystkich badanych roczników to ok. 10 proc. Badanie objęło samochody nie starsze niż 13 lat, a rekord pobił Ford Fiesta z rocznika 2010, w przypadku którego różnica cenie to aż 76 proc. na korzyść egzemplarzy serwisowanych w sieci dilerskiej (!).

Wszystkie roczniki samochodów wykazywały zbliżony wzrost cen w przypadku serwisowania w ASO, co – według autorów raportu – świadczy o znacznym zainteresowaniu takimi egzemplarzami ze strony potencjalnych kupujących. Warto jednak zauważyć, że modele premium obsługiwane w sieci dilerskiej charakteryzowały się wyższym poziomem wzrostu cen, często przekraczającym średnią. Uwaga: badanie nie uwzględniało różnic w wersjach wyposażeniowych ani rodzajów silników. Druga strona medalu: były i takie auta i roczniki, w przypadku których serwis ASO działał na niekorzyść. Przykład: Fiat Ducato z rocznika 2010 (różnica w cenie na niekorzyść egzemplarzy obsługiwanych w ASO to -27,09 proc.; czyżby klienci nie ufali serwisantom Fiata?!) oraz Skoda Octavia z 2014 r. (-19 proc.).

Metodologia badania. Są słabe punkty, jednak tendencja dość wyraźna

Badanie obejmowało trzy pierwsze kwartały roku 2023 i opierało się wyłącznie na ogłoszeniach pojazdów dostępnych na terenie Polski. Aby zachować jakość próby i jej reprezentatywność, nie uwzględniono także pojazdów uszkodzonych ani mechanicznie niesprawnych, a to ze względu na trudność wiarygodnego porównania zakresu uszkodzeń do ofertowej ceny. W badaniu nie uwzględniono również pojazdów o niestandardowych cenach, które mogłyby wskazywać na np. odkup pojazdu leasingowanego lub błąd w danych. Ceny prezentowane w badaniu to ceny ofertowe, a nie ceny transakcyjnych, bo te podlegają negocjacjom między kontrahentami.

W wynikach uwzględniono 30 najczęściej rejestrowanych aut według CEP, my prezentujemy jedynie wybrane modele/roczniki i skupiamy się największych różnicach w cenie między autami serwisowanymi w ASO i poza siecią dilerską. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak weryfikowano kwestię serwisowania w ASO (deklaracja właściciela?) i jakie warunki musiały być spełnione, by auto zostało uznane za serwisowane w sieci dilerskiej. Tabela – poniżej.

Marka/model rok produkcji serwisowany w ASO serwisowany poza ASO różnica w cenie Citroen Berlingo 2015 40 872,62 zł 35 017,29 zł 16,72 proc. Dacia Duster 2010 33 471,04 zł 26 374,45 zł 11,40 proc. Fiat Ducato 2010 41 910,00 zł 57 479,30 zł -27,09 proc. Fiat Ducato 2017 92 242,30 zł 73 361,19 zł 25,74 proc. Ford Fiesta 2010 19 754,01 zł 11 221,17 zł 76,04 proc. Ford Kuga 2021 136 560,10 zł 115 285,55 zł 18,45 proc. Hyundai i20 2015 37 338,17 zł 30 064,55 zł 24,19 proc. Kia Sportage 2017 81 647,18 zł 68 597,12 zł 19,02 proc. Nissan Qashqai 2015 64 833,77 zł 56 144,86 zł 15,48 proc.