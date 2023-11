Powerbank do samochodu zamiast sąsiada z kablami rozruchowymi?

Powerbank do samochodu to nic innego, jak przenośne urządzenie z akumulatorem rozruchowym. Działa on podobnie, jak powerbank do telefonu. W środku urządzenia znajduje się dość pokaźny akumulator, który jest w stanie "rozruszać" rozładowaną baterię samochodową za pomocą kabli zapłonowych.

Powerbank do samochodu można też łatwo zdefiniować jako przenośny prostownik. Urządzenie spełnia dokładnie taką samą funkcję, czyli ładuje wasz samochodowy akumulator do tego stopnia, żeby auto się uruchomiło i uzupełniało energię samodzielnie z pomocą alternatora.

Czym się kierować przy zakupie powerbanka do samochodu?

Jest kilka wytycznych, na które powinniście zwracać uwagę przy wyborze swojego powerbanka do samochodu. Wprawdzie im lepsze właściwości, tym wyższa cena urządzenia, ale w ostatecznym rozrachunku lepiej wydać nieco więcej i cieszyć się bezpieczniejszym i trwalszym sprzętem.

Przede wszystkim, musicie spojrzeć na dane techniczne urządzenia. Ważna jest pojemność oraz prąd rozruchowy, czyli natężenie prądu, które akumulator jest w stanie przekazać do rozrusznika w momencie uruchomienia auta.

W obydwu tych przypadkach główną rolę gra wasz silnik. Większe silniki i silniki wysokoprężne (Diesla) będą wymagały znacznie wyższego prądu rozruchowego, niż niewielkie "benzyniaki". Krótko mówiąc, możliwości zbyt małego powerbanka mogą być po prostu niewystarczające, by uruchomić "zastany" samochód z rozładowanym akumulatorem na pokładzie. Objętość z kolei odpowiada za to, ile razy będziecie w stanie użyć urządzenia w ciągu jednego cyklu naładowania z gniazdka domowego.

Drugą, elementarną wręcz właściwością, powinny być zabezpieczenia urządzenia. Chodzi tutaj o ochronę przed przeciążeniami, czy krytycznym rozładowaniem, które dla takiej baterii jest po prostu zabójcze. Ważną rolę gra też wodoodporność, odporność na pył (szczególnie ważne w przypadku podróży w plener), czy zabezpieczenia przed zwarciem lub błędnym podłączeniem, które może prowadzić z kolei do bardzo poważnych awarii elektroniki w samochodzie.

Trzecim punktem jest ilość "dodatków". To głównie odpowiada za wasz komfort, ale w momencie zakupu ogromnego powerbanka do samochodu, dobrze mieć też możliwość skorzystania z niego w inny sposób. Tutaj pierwsze skrzypce grają oczywiście gniazda USB, którymi podłączycie smartfona, lodówkę przenośną, czy inne urządzenia. W mniejszych powerbankach znajdziecie też czasami latarkę. Zakup "dopasionego" powerbanka może wam zapewnić o wiele wygodniejszy pobyt na kempingu, wakacjach, czy w czasie kryzysowej sytuacji.

Czy warto kupić powerbank do samochodu?

Powerbank do samochodu to doskonały gadżet, który nieraz może uratować wam skórę lub po prostu uruchomić wasze auto po rozładowaniu akumulatora. Warto mieć na swoim wyposażeniu to urządzenie. Warto również pomyśleć o zainwestowaniu w nieco droższy sprzęt, niż podstawowy.

Jeśli wydacie nieco więcej, to wasze narzędzie będzie o wiele bardziej uniwersalne. Wyższa cena to w tym wypadku więcej możliwości, czyli większa bateria, większy prąd rozruchowy, gniazda USB, wyświetlacz wskazujący procent rozładowania i inne. Wszystko to wpływa nie tylko na komfort korzystania z takiego sprzętu, ale też na wykorzystywanie go dosłownie w każdych warunkach, niezależnie od silnika w samochodzie, pogody, temperatury, czy miejsca, w którym się znajdujecie.

Ile kosztuje powerbank do samochodu?

Ceny są różne. Podstawowe powerbanki, preferowane do mniejszych, miejskich samochodów z silnikiem benzynowym zaczynają się już od nawet 200 złotych. W zestawie otrzymacie jednak niewiele więcej, niż… bateria i kable. Zabezpieczenia i ochrona urządzeń w tym budżecie będzie raczej nikła, chociaż nawet taki wybór jest lepszy, niż żaden.

Dobre i uniwersalne powerbanki do samochodu kosztują od około 400 złotych. Wówczas wasz sprzęt będzie bardziej odporny na warunki atmosferyczne, zaoferuje liczne zabezpieczenia przed zwarciem i nieprawidłowościami, a objętość i prąd rozruchowy sprawią, że uruchomicie każdy samochód i to kilkanaście razy.