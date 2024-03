Ceny benzyny i diesla na stacjach paliw będą rosnąć

Od 25 marca kierowcy powinni spodziewać się podwyżek. Jakie ceny benzyny, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od poniedziałku 25 marca 2024 roku?

– Dla kierowców ostatnie wahania cen w rafineriach sprawią, że na pylonach stacji paliw w dalszym ciągu dominować będą podwyżki. Więcej będzie trzeba zapłacić zarówno za oba gatunki benzyn, jak i olej napędowy – zauważaj przedstawiciele e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Ile zdrożała benzyna 95, diesel i LPG?

Wzrost cen w ostatnim tygodniu był dopiero początkiem poważniejszych zmian, szczególnie w przypadku benzyn. Benzyna 95 kosztowała 6,43 zł, czyli była droższa o 4 grosze.

Olej napędowy sprzedawano w średniej cenie 6,69 zł/l (drożej o 2 grosze). Jedynie gaz LPG od początku roku utrzymuje swoją cenę na podobnym poziomie – ostatnio litr autogazu kosztował 2,89 zł.

Benzyna 95 od poniedziałku 25 marca będzie kosztować 6,44-6,56 zł za litr. Diesel w przedświątecznym tygodniu to wydatek na poziomie 6,64-6,76 zł za litr.

Jedynym paliwem, którego cena może spaść, jest autogaz. Z powodu obniżek cen w sprzedaży hurtowej LPG ma potanieć do 2,84-2,91 zł/l. Tym samym gaz może stać się jeszcze bardziej konkurencyjny cenowo wobec benzyny.

Paliwo Cena od 25 marca 2024 roku Benzyna 95 6,44-6,56 zł/l Diesel 6,64-6,76 zł/l Gaz LPG 2,84-2,91 zł/l

Do zmian na rynku przyczyniają się także ataki ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie. Firma Gunvor oszacowała, że możliwości produkcyjne Rosjan zmniejszyły się o 600 tys. baryłek dziennie. "Financial Times" poinformował, że Stany Zjednoczone mają naciskać na Ukrainę, aby wstrzymała dalsze podobne ataki, te bowiem powodują wzrost cen paliw na świecie.

USA zapewne biorą pod uwagę rosnący popyt na paliwa, związany ze zbliżającym się tzw. driving season, który trwa od końca maja do września. –Gdy podaż ropy będzie znacząco niższa, a popyt wzrośnie, zobaczymy, jak to wpłynie na wzrosty cen. Jeśli czarny scenariusz się potwierdzi, to w Polsce wróciłoby widmo 7,5 zł za litr, a może i bliżej 8 zł– wylicza w money.pl Dawid Czopek, analityk rynku.

Podwyżki cen paliw od 25 marca. Tyle zdrożeje benzyna 95

Także zdaniem ekspertów BM Reflex utrzymuje się trend dalszych podwyżek cen na stacjach. Od 25 marca benzyna i olej napędowy zdrożeją w przedziale 5-10 groszy na litrze. Za gaz LPG kierowcy zapłacą o 2-4 groszy na litrze więcej.

– Warto zaznaczyć, że ze względu na duże zróżnicowanie cen paliw na poszczególnych stacjach spodziewane podwyżki cen również będą bardzo zróżnicowane. W przypadku benzyny i diesla mogą sięgać od kilku do nawet 20 groszy na litrze – wyliczają.

Benzyna 95 kosztuje 6,51 zł/l (zdrożała o 6 gr/l w ciągu tygodnia). Szlachetniejsza benzyna 98 to już wydatek na poziomie 7,09 zł/l (+5 gr/l). Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla za olej napędowy zapłacą 6,73 zł/l (+6 gr/l). Gaz LPG kosztuje 2,89 zł/l (+2 gr/l).

Analitycy wskazują też, że aktualne podwyżki cen paliw na stacjach przybliżają nas do cen sprzed roku. Do tego w następnym miesiącu koszty tankowania benzyny i diesla mogą wzrosnąć powyżej poziomów z 2023 roku.