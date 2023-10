Benzyna 95 i diesel zdrożeją od 30 października

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG w nadchodzących dniach zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają kierowców?

– Przed nami kolejny czas odczuwalnych wzrostów cen paliw na stacjach – powiedział Jakub Bogucki z e-petrol.pl. – Tydzień, w którym mamy czas Wszystkich Świętych, to czas licznych i tłumnych wyjazdów. To też okres wysokiego zapotrzebowania na benzynę. I wtedy Polacy będą zapewne obserwować stacje w poszukiwaniu najtańszego tankowania. Tych okazji do zakupu paliwa poniżej 6 zł będzie zdecydowanie mniej, będą należeć do wyjątków – zapowiedział.

Podwyżki cen paliw przyspieszają

Obecnie mamy wzrosty cen. Benzyna 95 i olej napędowy podrożały o 5 groszy, stąd kosztują odpowiednio 6,10 zł/l i 6,14 zł/l. W mijającym tygodniu jedynie gaz LPG nie notuje zmian - za litr tego paliwa trzeba było zapłacić 3,09 zł/l.

– Zamieszanie i niepokoje na rynku międzynarodowym z pewnością przeniosą się także na następny tydzień – a realna wizja eskalacji konfliktu bliskowschodniego może stymulować zmianę w górę. To jeszcze jeden argument za nadchodzącymi w kolejnych dniach zwyżkami – zapowiadają analitycy.

Czas tankować benzynę i diesla na zapas? Oto ceny od poniedziałku 30 października

Poniedziałek 30 października powita kierowców podwyżkami na stacjach paliw. Analitycy zapowiadają, że benzyna 95 będzie kosztować nawet o 12 groszy więcej niż przed tygodniem - w przedziale 6,15-6,30 zł/l. Ceny benzyny 98-oktanowej to przedział 6,73-6,89 zł/l.

W przypadku diesla zmiana także będzie znacząca – pojawią się ceny z przedziału 6,18-6,31 zł/l (o 11 groszy więcej). Gaz LPG również zdrożeje – ceny na poziomie 3,07-3,15 zł/l będą obowiązywać na większości stacji w Polsce.

Ceny paliw w czasie Wszystkich Świętych

Paliwo Cena od 30 października 2023 roku Benzyna 95 6,15-6,30 zł/l Benzyna 98 6,73-6,89 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,18-6,31 zł/l Gaz LPG 3,07-3,15 zł/l

Benzyna i diesel ostro zdrożeją

Z kolei analitycy BM Reflex wyliczają, że 6,33 zł/l oraz 6,27 zł/l to aktualny średni krajowy poziom cen oleju napędowego i benzyny 95. W skali tygodnia benzyna podrożała średnio 16 groszy/l natomiast diesel 14 groszy/l.

- Średnia krajowa cena benzyny 95 i diesla na koniec przyszłego tygodnia może wzrosnąć do 6,50-6,60 zł/l. Wzrosty cen paliw w kraju powinny być kontynuowane w pierwszej połowie listopada. W perspektywie dwóch najbliższych tygodni ceny diesla najprawdopodobniej zbliżą się do średniego poziomu około 6,99-7,09 zł/l natomiast benzyny 95 osiągną poziom 6,60-6,70 zł/l - zapowiedzieli eksperci.