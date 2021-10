Ceny paliwa na stacjach zbliżają się do historycznych rekordów i wszystko wskazuje na to, że już w najbliższych tygodniach zostaną one pobite – alarmują analitycy. Gaz LPG jako pierwszy przebije granicę. Benzyna i diesel pójdą tym samym śladem...

Ceny paliw szybują i jeśli ktoś myśli, że drożej nie będzie, to mocno się zdziwi. – Jako pierwszy nowe historyczne maksima cenowe powinien ustanowić autogaz, ale benzyna i diesel nie zostają daleko w tyle. Coraz droższa ropa naftowa i słabnąca w relacji do dolara złotówka jasno wskazują kierunek zmian cen na stacjach paliw w Polsce – informują w najnowszym raporcie analitycy e-petrol.pl. Reklama W ocenie ekspertów tegoroczny wrzesień będzie się źle kojarzył kierowcom, bo koszty tankowania rosły w nim z tygodnia na tydzień. A końcówka miesiąca przyniosła wyraźny wzrost detalicznych cen oleju napędowego i autogazu. Gaz LPG rekordowo drogi - ceny jeszcze poszybują Diesel podrożał o 8 groszy o jego średnia cena to 5,69 zł/l. Gaz LPG kosztuje 6 groszy więcej, a tankownie kosztuje 2,87 zł/l - to wyrównany historyczny rekord z początku 2012 r. Drożeje też benzyna - w tym tygodniu jej średnia ogólnopolska cena po wzroście o 2 grosze znalazła się na poziomie 5,84 zł/l. Także nadchodzący tydzień nie zapowiada się optymistycznie. e-petrol.pl na początek października zakłada dalsze podwyżki na stacjach i następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw: Reklama - benzyna 95 - 5,80-5,92 zł/l; - diesel - 5,69-5,80 zł/l; - gaz LPG - 2,89-2,96 zł/l. Ceny paliwa coraz bliżej 6 zł Z kolei analitycy z biura Reflex wskazują, że za nami kolejny już tydzień podwyżek, co najwyraźniej odczuli kierowcy tankujący diesla i gaz LPG. Te drożały średnio o 9 i 11 groszy na litrze. Na pierwszych stacjach ceny oleju napędowego są równe lub wyższe od cen benzyny bezołowiowej 95. Średnie ceny paliw kształtują się obecnie na poziome odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 - 5,83 zł/l (+3 gr/l);

bezołowiowej 98 – 6,00 zł/l (+1 gr/l);

oleju napędowego - 5,73 zł/l (+9 gr/l);

gazu LPG - 2,96 zł/l (+11 gr/l). – Nie unikniemy w najbliższym czasie dalszych zmian cen paliw na stacjach w górę. O ile na dużej części stacji sprzedaje się paliwo z nowych i droższych dostaw, to na część stacji nowe dostawy dopiero trafią i tu niestety możemy zaobserwować skokowy nawet kilkunastogroszowy wzrost cen paliw. Średnio w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć od 5 do 10 groszy na litrze – skwitowali eksperci biura Reflex. Tomasz Sewastianowicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję