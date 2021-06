Jakość paliw w Polsce. Kontrolerzy Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzili cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: benzynę, olej napędowy, gaz LPG, biopaliwa.

W 2020 r. łącznie do badań pobrano 1491 próbek paliw, w tym 779 próbki benzyn i 712 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 28 próbek paliw ciekłych (23 próbki oleju napędowego, 5 próbek benzyny) co stanowi 1,88 proc. zbadanych próbek. To minimalnie gorzej niż w 2019 roku, kiedy norm nie spełniało 1,86 proc.

Paliwo złej jakości w trzech województwach

Największe odstępstwa od norm stwierdzono w trzech województwach: Zachodniopomorskie - 6,25 proc. zbadanych próbek, Lubuskie - 6,06 proc., Pomorskie - 3,45 proc.

Stacje paliw, w których zakwestionowano jakość benzyny lub oleju napędowego:

Zachodniopomorskie, Rymań, ulica Koszalińska 44B – zakwestionowano jakość benzyny

Zachodniopomorskie, Drawsko Pomorskie, ul. Gdyńska 9A, stacja Lawer – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Zachodniopomorskie, Węgrzyno, ul. Południowa 1, stacja ENERPOL – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Mazowieckie, Mroków 1A - zakwestionowano jakość benzyny

Mazowieckie, Wielogóra, stacja paliw przy ul. Warszawskiej 2A – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Mazowieckie, Otwock, ul. Samorządowa 41 – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Lubelskie, Wieprzów Ordynacki 154A, stacja paliw "U Chłopa"– zakwestionowano jakość oleju napędowego

Lubelskie, Lublin, ul. Orkana 4, stacja ANWIM – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Podkarpackie, stacja "PETRO-SAN", Sanok, ul. Kazimierza Lipińskiego 248 – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Pomorskie, Nowy Staw, stacja przy ul. Bankowej 2 – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Pomorskie, Straszyn, ul. Objazdowa 3A, stacja paliw Stenka – zakwestionowano jakość oleju napędowego (woda)

Pomorskie, Gdańsk, ul. Rzęsna 3, stacja paliw Baltic – zakwestionowano jakość benzyny

Warmińsko-Mazurskie, Sulimy, stacja KOMTEX – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Śląskie, Pszczyna, ul. Wodzisławska 1, stacja Polo Tank – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Śląskie, Ogrodzieniec, Kościuszki 75, stacja paliw GREENER – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Śląskie, Katowice, ul. Francuska 78, stacja paliw Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Lubuskie, Zasieki 12, stacja APEXIM – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Lubuskie, Zasieki 76, Deka stacja partnerska BP – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Dolnośląskie, Świdnica, ul. Husarska 10, stacja paliw KARGO – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Opolskie, Brzeg, ul. Chocimska, stacja paliw Nestar – zakwestionowano jakość oleju napędowego

Łódzkie, Głowno, ul. Ludwika Norblina 2, stacja paliw Sokół – zakwestionowano jakość benzyny

Wielkopolskie, Ryczywół, ul. Kolejowa 11, stacja paliw CEPEN – zakwestionowano jakość benzyny

Lista skontrolowanych stacji paliw jest także w pliku PDF:

Lista stacji paliw skontrolowanych w 2020 roku pobierz plik

Jakość paliwa - gaz LPG gorszej jakości

Po kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 0,84 proc. zbadanych próbek. Dla porównania kontrole przeprowadzone w 2019 r. wykazały nieprawidłowości w przypadku 0,60 proc. próbek.

Stacje, w których zakwestionowano jakość gazu LPG:

Pomorskie, Główczyce, ul. Słupska 3A, stacja Rolmasz

Pomorskie, Straszyn, ul. Objazdowa 3A, stacja Stenka

Warmińsko-Mazurskie, Lidzbark, stacja przy ul. Działdowskiej 26

Lista skontrolowanych stacji LPG jest także w pliku PDF:

Lista stacji LPG skontrolowanych w 2020 roku pobierz plik

Inspektorzy nie stwierdzili natomiast żadnych nieprawidłowości podczas kontroli hurtowni. Kontrola jakości lekkiego oleju opałowego przebiegła pomyślnie – wszystkie próbki spełniały wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu (podobnie jak w latach 2013-2019).

Nalot na nieuczciwe stacje paliw

Kontrolerzy sprawdzili też stacje, na które skarżyli się kierowcy. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w województwie:

Opolskim (15,38 proc.),

Warmińsko-Mazurskim (10,00 proc.),

Pomorskim (9,09 proc.).

Zła jakość benzyny, oleju napędowego i LPG

Od kilku lat na niskim poziomie utrzymuje się liczba nieprawidłowości związanych z przekroczoną zawartością siarki – zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny.

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanymi parametrami były:

Stabilność oksydacyjna, czyli odporność na utlenianie podawana w godzinach;

Zbyt niska temperatura zapłonu.

Eksperci tłumaczą, że utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek układu paliwowego.

Z kolei zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów podczas nalewania diesla z dystrybutora do baku.

Za mało oktanów w benzynie - jak szkodzi silnikowi?

Jeśli chodzi o benzynę, to kontrolerzy najczęściej ujawniali przypadki zbyt niskiej wartości liczby oktanowej RON.

Zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierówną pracę jednostki napędowej oraz większe zużycie paliwa.

Po kontroli gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły złych wyników badania działania korodującego na miedź oraz przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi rdzewieniem niektórych elementów silnika.

Jakość paliwa w 2020 i 2021 kontra 2003 rok

Inspektorzy zauważają, że czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość nieprawidłowości stwierdzanych u przedsiębiorców wybranych losowo znacząco spadła i od 2016 roku utrzymuje się na poziomie poniżej 4 proc.

– W efekcie monitorowania polskiego rynku paliw ciekłych z roku na rok poprawia się ich jakość. Od kilku lat nieprawidłowości jakie wykrywamy oscylują na poziomie poniżej 4 proc. W 2020 roku norm nie spełniało tylko niespełna 2 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego – powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jakość paliwa - pierwsze wyniki z 2021 roku

Kontrolerzy podali także pierwsze wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w 2021 r. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych, na których były skargi.

Od początku 2021 roku do końca kwietnia Inspekcja Handlowa do badań pobrała łącznie 532 próbki paliw ciekłych, w tym 248 próbki benzyn i 284 próbki oleju napędowego. Wyniki? Do tej pory stwierdzono, że 12 próbek paliw ciekłych nie spełnia wymagań jakościowych. Stanowi to 2,26 proc. zbadanych próbek. Większość to olej napędowy. Wszystkie pobrane w tym okresie próbki gazu (LPG) spełniały wymagania jakościowe.

Jakość paliwa można już sprawdzić tuż przed tankowaniem. Yanosik zyskał nową funkcję - wystarczy kliknąć ikonę wybranej stacji na mapie w aplikacji, aby uzyskać informację czy pozytywnie przeszła ona kontrolę UOKiK. Najnowsza aktualizacja dostępna jest dla systemu Android oraz iOS.