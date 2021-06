Suzuki GSX-S950 to najnowszy model japońskiej marki. Wygląda futurystycznie. Do tego nie brakuje mu mocy i zwinności, więc sprawdzi się na co dzień. A jaka jest jego cena w Polsce i czym różni się od GSX-S1000?

Suzuki GSX-S950 współdzieli konstrukcję z zaprezentowanym niedawno, mocniejszym GSX-S1000 (152 KM). Nowy model jest wyposażony w litrowy czterocylindrowy silnik o mocy 95 KM (92 Nm). Motocykl ma spisywać się na co dzień, stąd inżynierowie położyli nacisk na dostosowanie krzywej momentu obrotowego w najczęściej wykorzystywanym zakresie pracy jednostki napędowej. O bezpieczeństwo ma zadbać armia elektronicznych systemów. Ale po kolei... Reklama GSX-S950 wykorzystuje identyczną ramę aluminiową co mocniejszy GSX-S1000. W połączeniu przednim, odwróconym widelcem KYB o średnicy 43 cm, wahaczem i tylnym zawieszeniem wywodzącym się z klasy superbike, konstrukcja powinna gwarantować solidne właściwości jezdne. Do tego w nowym modelu zainstalowano przednie zaciski hamulcowe Tokico oraz wyprostowaną kierownicę. Bez zmian w stosunku do GSX-S1000 pozostało ogumienie Dunlop Roadsport 2 i 19-litrowy zbiornik paliwa, siedzisko i bardziej ergonomiczna pozycja za kierownicą. Suzuki GSX-S950 - nie zgaśnie przy ruszaniu Pakiet elektroniki obejmuje system kontroli trakcji (Suzuki Traction Control System), który może pracować w jednym z trzech trybów. Nad komfortem jazdy panuje kilka funkcji, a lista obejmuje m.in.: asystenta ruszania Low RPM Assist płynnie podnosi obroty silnika podczas ruszania, lub jazdy z niskimi prędkościami, by zapobiec niekontrolowanemu zgaśnięciu np. w korku;

system łatwego rozruchu Suzuki Easy Start - umożliwia kierowcy uruchomienie silnika jednym naciśnięciem przycisku rozrusznika i bez konieczności naciskania dźwigni sprzęgła;

elektroniczne sterowanie przepustnicą ride-by-wire znane z modelu GSX-S1000 zapewnia natychmiastową reakcję 95-konnej jednostki na odkręcenie manetki. Taki zestaw asystentów ma ułatwić codzienne życie kierowcy, tak by motocykl był bardziej przewidywalny, łatwiejszy do kontrolowania, a jazda nie męczyła... Suzuki GSX-S950 - jaka cena w Polsce? Nowy model jest dostępny w trzech różnych wariantach kolorystycznych: Metallic Triton Blue, Metallic Mat Black No.2 oraz Pearl Brilliant White. Reklama Suzuki GSX-S950 niebawem pojawi się w polskich salonach. Cena startuje od 46 900 zł, to o 10 tys. zł taniej niż 152-konny model GSX-S1000. Różnice w wyposażeniu pomiędzy modelami GSX-S1000 i GSX-S950: Kategoria Podkategoria GSX-S1000 GSX-S950 Silnik Układ wydechowy Wspólny Sprzęgło Suzuki Clutch Assist System (SCAS) Suzuki Traction Control System (STCS) 5 trybów + wyłącznik 3 tryby + wyłącznik Dwukierunkowy quickshifter ✓ - Przepustnica System elektronicznego sterowania przepustnicami ride-by-wire Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) 3 tryby - Suzuki Easy Start System ✓ ✓ Low RPM Assist ✓ ✓ Podwozie Rama Wspólna (aluminiowa) Wahacz Wspólny Masa 214 kg Kierownica Zwężana (nowa) Wyprostowana (nowa) Mocowanie kierownicy Łączone Rozdzielone Materiał kierownicy Aluminium Stal Dźwignia hamulca i sprzęgła W kolorze czarnym W kolorze srebrnym Zacisk hamulca przedniego Brembo Tokico Średnica zewnętrzna tłoka przedniego zacisku hamulcowego 32 mm 30 mm Zacisk hamulca tylnego Wspólny (Hitachi Astemo, Ltd.) ABS ✓ ✓ Ogumienie Dunlop SPORTMAX Roadsport 2 Przedni widelec KYB Regulowany Brak regulacji Tylne zawieszenie W kolorze białym W kolorze srebrnym Pojemność zbiornika paliwa 19 l Lusterka Wspólne Siedzisko Wspólne Uchwyt na kask ✓ ✓ Pozycja za kierownicą Wspólna Podnóżek W kolorze czarnym W kolorze srebrnym Elektryka Zestaw wskaźników LCD Podświetlenie zegarów W kolorze niebieskim W kolorze białym Reflektor przedni Wspólny (LED) Światła pozycyjne Wspólne (LED) Kierunkowskazy LED Żarówka halogenowa Reflektor tylny Wspólny (LED) Immobilizer ✓ - Suzuki GSX-S950 - dane techniczne Długość całkowita 2115 mm Szerokość całkowita 810 mm Wysokość całkowita 1080 mm Rozstaw osi 1460 mm Prześwit 140 mm Wysokość siedziska 810 mm Masa w stanie gotowym do jazdy 214 kg Typ silnika 4-suwowy, 4-cylindrowy, chłodzony cieczą DOHC Średnica x skok tłoka 73.4 mm x 59.0 mm Pojemność silnika 999 cm3 Stopień sprężania 12.2 : 1 Zasilanie w paliwo Wtrysk paliwa Rozruch Elektryczny System smarowania Mokra miska olejowa Przeniesienie napędu 6-biegowa skrzynia o stałym zazębieniu Zawieszenie Przód Widelec upside-down, spręż. śrub., tłum. olejowe Tył Wahaczowe Kąt główki ramy/wyprzedzenie 25° / 100 mm Hamulce Przód Tarczowe (podwójne), o śr. 310 mm zaciski 4-tłoczkowe Tył Tarczowe Opony Przód 120/70ZR17M/C (58W), bezdętkowa Tył 190/50ZR17M/C (73W), bezdętkowa System zapłonu Elektroniczny zapłon tranzystorowy Pojemność zbiornika paliwa 19 l Pojemność oleju 3,4 l Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję