Green Velo - wschodnia Polska

Reklama

Najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Wiedzie przez pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Prowadzi przez 5 parków narodowych i 16 parków krajobrazowych. Na trasie miniemy również piękne zamki i miasteczka.

długość trasy - ponad 2 tys. km

Stopień trudności: średni

Velo Dunajec

Jedna z najpiękniejszych tras rowerowych obfitująca w góry, rzeki i jeziora. Łączna długość trasy ma docelowo wynosić ok. 240 km. Początek w Zakopanem, meta w Wietrzychowicach. Velo Dunajec przebiega przez tereny Pienin, Tatr i Beskidów. Biegnie wzdłuż Dunajca i Jeziora Czorsztyńskiego. Po drodze odwiedzimy między innymi Zakopane, Poronin, Nowy Targ, Stary i Nowy Sącz.

długość trasy - ponad 200 km

Stopień trudności: średni

Jurajski Szlak Orlich Gniazd

Z Krakowa do Częstochowy. Trasa prowadząca między wzgórzami, na których znajdują się piękne twierdze, zwane Orlimi Gniazdami. Oprócz ruin zamków można podziwiać jaskinie, lasy i piękne skały.

długość trasy - około 200 km

Stopień trudności: średni

Białowieski Park Narodowy

Prawdziwy raj dla miłośników przyrody. W Puszczy Białowieskiej znajduje się 12 tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Szlak rozpoczyna się w miejscowości Narewka, a kończy w Starym Masiewie.

długość trasy - 22 km

Stopień trudności: łatwy

Pustynia Błędowska

Szlak rozpoczyna i kończy się w miejscowości Chechło w województwie śląskim. Warto tu przyjechać, bo to największa pustynia w Europie. Jest wyjątkowa, ponieważ powstała w umiarkowanym i wilgotnym klimacie.

długość trasy - 26 km

Stopień trudności: łatwy

Nadmorski szlak Ustka - Hel

Trasa prowadzi z Ustki do Helu i jest częścią europejskiego szlaku rowerowego EuroVelo R10, który przebiega dookoła basenu Morza Bałtyckiego. Odcinek obfituje w zabytkowe latarnie morskie m.in. w Jastarni, Sasinie czy Ustce. Po drodze możemy zobaczyć najdalej wysunięty na północ punkt Polski w Jastrzębiej Górze.

długość trasy - 170 km

Stopień trudności: średni

Szlak wokół Tatr

Wielka pętla to spore wyzwanie dla rowerzystów. Duża część trasy znajduje się na terenie Słowacji. Przebieg szlaku wyznacza m.in. Nowy Targ, Czarny Dunajec, Chochołów, Czorsztyn, Trstená, Štrbské Pleso, Poprad, Spišská Stara Ves. Piękne widoki na najwyższe pasmo Karpat, liczne zabytki i ciekawe miejscowości wynagrodzą nam trudy podróży.

długość trasy - ok. 250 km

Stopień trudności: trudny

Reklama

Polsko-niemiecka wyprawa

Trasa ze Szczecina do Zgorzelca. Trasa prowadzi od wybrzeża aż po Dolny Śląsk. Całość wzdłuż granicy, więc warto się zatrzymać chociażby we Frankfurcie nad Odrą.

długość trasy - ok. 340 km

Stopień trudności: średni

Mazowiecki szlak

Pętla zaczyna i kończy się na warszawskim Wawrze. Prowadzi przez Józefów, Otwock, Karczew, Górę Kalwarię i Konstancin-Jeziornę. Po drodze możemy zobaczyć zamek w Czersku bądź zrobić przystanek w ogrodzie botanicznym w Powsinie.

długość trasy - 83 km

Stopień trudności: średni

Szlak w Beskidzie Niskim

Bardzo wymagająca trasa z licznymi podjazdami i wysokimi przewyższeniami. Rozpoczyna się w Gorlicach, a kończy w Dukli. Oprócz pięknych górzystych terenów, warto podczas wyprawy podziwiać słynne zabytkowe cerkwie np. Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu.

długość trasy - 83 km

Stopień trudności: trudny

Wielkopolski szlak rowerowy

Świetne połączenie jezior i zabytków turystycznych. Szlak rozpoczyna się w Poznaniu, kończy w Międzychodzie. Po drodze mijamy ponad 50 zbiorników wodnych na czele z Jeziorem Strzeszyńskim i Jeziorem Pamiątkowskim. Warto zatrzymać się w Szamotułach, gdzie znajduje się Zamek Górków.

długość trasy - ok 100 km

Stopień trudności: średni