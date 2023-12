Autostrada A1 bez opłat. Do kiedy i jak to się stało?

Autostrada A1 na trasie Gdańsk-Toruń stała się darmowa na początku września 2023 roku. Poprzedni rząd PiS w ramach przedwyborczej promocji wprowadził na tym odcinku czasowe zawieszenie poboru opłat dla motocyklistów i kierowców osobówek oraz lekkich aut dostawczych (DMC do 3,5 t).

– Zgodnie z instrukcją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury, od 4 września 2023 r. od godziny 12:00 do 31 grudnia 2023 r. do godziny 23:59 wszystkie pojazdy kategorii 1 i 1A są zwolnione z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1 - informował wówczas zarządca tego odcinka trasy. Do kategorii 1 należą: pojazdy o dwóch osiach; bez podwójnych kół, nieciągnące przyczepy (m.in. samochody osobowe). Do kategorii 1a – motocykle.

Reklama

Akcję promocyjną zaplanowano do 31 grudnia 2023 roku. Co oznaczało, że 1 stycznia 2024 roku kierowców na bramkach autostrady A1 (Gdańsk-Toruń) miały powitać opłaty. Nowy rząd Donalda Tuska sprawił jednak niespodziankę…

Reklama

Autostrada A1 i opłaty za przejazd? Jest decyzja rządu ws. odcinka Gdańsk – Toruń

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyda polecenie zarządcy autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń by ten nie pobierał opłat za przejazd samochodów osobowych i motocykli na tym odcinku w 2024 r. Czyli kierowcy w nowy rok wjadą za darmo…

– Prawo do uzyskania bezpłatnego przejazdu będzie przysługiwać, tak jak dotychczas, na podstawie tzw. biletu zerowego. Przy wjeździe na autostradę trzeba będzie pobrać bilet, a następnie wręczyć go inkasentowi na zjeździe – wyjaśnia resort. – Kierowcy zarejestrowani w systemie AmberGO, który pozwala na identyfikację numerów rejestracyjnych bez konieczności pobrania biletu, będą podjeżdżać pod szlaban na zjeździe i po zapaleniu się zielonej lampki będą kontynuować dalszą podróż bez naliczenia opłaty za przejazd – podało ministerstwo.

Autostrada A1 jest bezpłatna, ale i tak płacą wszyscy

Darmowa jazda A1 to faktycznie mydlenie oczu. A wszystko dlatego, że władza rekompensuje firmie AmberOne straty finansowe tytułu zniesienia opłat. Pieniądze na zasypanie tej dziury pochodzą z budżetu państwa, czyli faktycznie za "darmową autostradę" płacą wszyscy i to od 4 września 2023 roku.

Przypominamy, że od 1 lipca 2023 roku kierowcy samochodów osobowych i motocykli nie muszą płacić za przejazd po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Zwolnienie z opłat dotyczy odcinków A2 Konin - Stryków (99 km) i A4 Wrocław - Sośnica (162 km).

Autostrada A1 w budowie od 34 lat, czyli jak powstała trasa z Gdańska na Śląsk

Pierwszy odcinek autostrady A1 - z Tuszyna pod Łodzią do Piotrkowa Trybunalskiego - oddano do ruchu w 1989 roku, a 30 lat później ruszyła jego przebudowa. Północna część A1, ponad 150 km od Rusocina pod Gdańskiem do Torunia, została wybudowana przez koncesjonariusza w latach 2005-2011.

Pięć lat później autostradą można było dojechać ponad 180 km dalej, do Tuszyna. W latach 2007-2014 zrealizowano nieco ponad 90 km A1, umożliwiając przejazd od Pyrzowic do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W latach 2015-2019 oddano blisko 60 km autostrady po nowym przebiegu, omijającej Częstochowę i łączącej się z A1 w Pyrzowicach.

W 2018 r. podpisano umowy na przebudowę starej autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzech odcinków DK1 od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. W kwietniu 2019 roku zawarto umowę na przebudowę ostatniego fragmentu trasy, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska; łącznie nieco ponad 80 km.

Autostrada A1 to ponad 560 km, z Gdańska do granicy z Czechami przejedziesz w 5 godzin

- Teraz kierowcy mają do dyspozycji całą autostradę A1, ponad 560 km od Rusocina do Gorzyczek. Trasę z centrum Gdańska do granicy z Czechami można przejechać pojazdem osobowym, nie przekraczając dopuszczalnej prędkości, w czasie ok. 5 godzin z przerwą na odpoczynek - wylicza GDDKiA.

Autostrada A1, ile kosztowała kluczowa trasa?

Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz drogi krajowej 1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy - to ponad 2,8 mld zł. Całkowita wartość projektu to ok. 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Autostrada A1 to część międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk. To szlak ważny nie tylko dla rozwoju gospodarczego Polski, ale także drogowy kręgosłup łączący się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8 - podkreśliła GDDKiA.