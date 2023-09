Reklama

Zgodnie z podpisaną umową odcinek od granicy województw do Mniowa zrealizuje wyłoniona w przetargu firma Stecol Corporation za ok. 1 mld zł. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wybudowanie nowej drogi w ciągu 39 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych).

Odcinek S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do miejscowości Przełom/Mniów będzie miał ok. 27,5 km i połączy się z fragmentem realizowanej obecnie drogi ekspresowej od Mniowa do węzła Kielce Zachód.

Trasa S74: jaki przebieg? Kiedy gotowa?

Zadanie na terenie powiatu koneckiego i kieleckiego obejmuje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej poprowadzonej częściowo po nowym śladzie m.in. jako obwodnica miejscowości Smyków. W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech węzłów drogowych zapewniających połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym (Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków). Powstaną także 32 obiekty inżynierskie.

W Rudzie Malenieckiej wybudowany zostanie nowy obwód utrzymania drogowego, a w miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych.

Trasa S74 w województwie świętokrzyskim

Aktualnie trwa realizacja czterech odcinków S74 w województwie świętokrzyskim o łącznej długości przekraczającej 55 km. W styczniu złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Przełom/Mniów – węzeł Kielce Zachód (ok.16,4 km). Jej uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych, które powinny się zakończyć w II połowie 2025 r.

Również w styczniu podpisana została umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód – Kielce. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, a pod koniec roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja powinna zakończyć się w II połowie 2026 r.

W marcu rozpoczęły się roboty budowlane na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji, realizowanej w systemie Projektuj i buduj od czerwca 2021 r., planowane pod koniec 2024 r.