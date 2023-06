Reklama

Łódź jako pierwsze miasto w Polsce zyska ring złożony z dróg szybkiego ruchu (pierścień autostradowo-ekspresowy). GDDKiA właśnie ogłosiła, że ostatni odcinek drogi ekspresowej S14 jest na ukończeniu. Co to oznacza dla kierowców?

Obecnie Łódź można ominąć od wschodu autostradą A1 (kierowcy jadący z północy na południe kraju i odwrotnie). Autostrada A2 omija miasto od północy (kierunek Warszawa – Poznań i z powrotem). Od południa podróż ułatwia droga ekspresowa S8 "wpadająca" w autostradę A1.

Reklama

S14 na fiszu, Łódź jako pierwsza miasto w Polsce zyska ring dróg szybkiego ruchu

Po ukończeniu S14 powstanie Zachodnia Obwodnica Łodzi spinająca autostradę A2 i drogę ekspresową S8. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, o szerokości 3,5 m każdy z możliwością dobudowy trzeciego zewnętrznego.

Reklama

Drogowcy podkreślają, że na S14 skorzystają mieszkańcy Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, ponieważ obwodnica wyprowadzi tranzyt z tych miejscowości i skróci czas przejazdu.

– Nowa trasa poprawi także warunki ruchu w zachodniej części Łodzi, ułatwiając kierowcom jadącym od strony Konina, Poddębic czy Warty dojazd do autostrad A1 i A2, a także drogi ekspresowej S8, bez konieczności wjeżdżania do miasta. Dzięki wybudowaniu drogi S14 Łódź (wraz z aglomeracją) będzie pierwszym miastem w Polsce z pełnym ringiem wykorzystującym autostradę i drogi ekspresowe – zauważa GDDKiA.

Otwarcie S14 i pełny ring wokół Łodzi już 19 lipca

Drogowcy zapowiadają, że otwarcie nowej drogi ekspresowej S14 nastąpi w lipcu, ale nie podali konkretnej daty. Jednak wicepremier Piotr Gliński zdaje się być lepiej poinformowany niż pracownicy GDDKiA ponieważ ogłosił, że ostatni odcinek S14 Aleksandrów Łódzki (Łódź Teofilów) – Słowik zostanie otwarty 19 lipca 2023 roku.

Nowa droga S14 już w ogniu krytyki: To nie jest prawdziwy ring

Pod wpisem GDDKiA na Twiterze dotyczącym S14 komentujący nie szczędzą krytyki. Drogowcom dostało się za oznakowanie, ponieważ w ocenie internautów małe tabliczki "na doczepkę" mogą wprowadzać w błąd.

Określenie "domkniemy ring dróg szybkiego ruchu wokół aglomeracji" także nie przypadło do gustu – komentujący wytknęli brak prawdziwego węzła drogowego łączącego S14 z autostradą A2 (obecnie trasy zbiegają się na rondzie). Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że pełny węzeł drogowy "Emilia", łączący autostradę A2, ekspresówkę S14 i drogę krajową nr 91, ma trafić do realizacji około 2027 r. Szacunkowy koszt budowy nowego węzła "Emilia" to 422 mln zł. Czyli trawę pomalowano na zielono zbyt wcześnie, a kierowcy jeszcze kilka lat będą przeklinać stojąc w korkach przed rondem?

S14 zamknie ring. Budowa obwodnicy Łodzi trwa od 2006 roku

Budowa obwodnicy Łodzi to projekt trwający od 2006 roku. Pierwszym etapem była autostrady A2 na odcinku Konin – Stryków. Po kolejnych sześciu latach zbudowano kolejny fragment drogi ekspresowej S14. To Zachodnia Obwodnica Pabianic od węzła Dobroń do Łodzi. Dwa lata później dołączył odcinek drogi ekspresowej S8 na odcinku Róża – Łódź Południe, który pozwolił objechać Łódź od południowej strony.

Przez ten czas budowano odcinek autostrady A1 o długości 40 km pomiędzy węzłem Łódź Północ i Tuszyn. Ten fragment udostępniono kierowcom latem 2016 roku. Na początku tego roku oddano do użytkowania 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S13 Lublinek – Aleksandrów Łódzki. Do pełni szczęścia pozostawała budowa odcinka Aleksandrów Łódzki – Słowik, którym będzie można się przejechać w drugiej połowie lipca 2023 roku.