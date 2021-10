W środę przed godz. 9 na ul. Żwirki i Wigury doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych, z których jeden należał do Służby Ochrony Państwa. Nikomu nic się nie stało. Rzecznik SOP ppłk Bogusław Piórkowski podkreślił, że do zdarzenia nie doszło z winy funkcjonariuszy SOP.

Jak poinformował PAP Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie do funkcjonariuszy wpłynęło o g. 8.52. Z ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło na ul. Żwirki i Wigury na wysokości skrzyżowania z ulicą Białej Floty na pasie w kierunku centrum. - Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych - dacii i BMW. Kierowcy byli trzeźwi, nikt nie wymagał pomocy medycznej - powiedział policjant. Rzecznik Komendanta Służby Ochrony Państwa ppłk Bogusław Piórkowski potwierdził w rozmowie z PAP, że samochodem marki BMW podróżowali funkcjonariusze SOP. - Czekali w korku, na tył ich samochodu najechał samochód osobowy marki dacia. To była wina tamtego samochodu osobowego, nie naszych funkcjonariuszy - powiedział. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal TVN Warszawa.