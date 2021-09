Autostrada A2 zyska ostatni 32-kilometrowy odcinek pomiędzy Białą Podlaską a granicą państwa z Białorusią. Nowa trasa będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwę pod dobudowę trzeciego pasa.

Reklama

– Dzisiejsza umowa na projekt ponad 30-kilometrowego odcinka pomiędzy Białą Podlaską a granicą państwa przybliża nas do domknięcia połączenia na linii wschód-zachód w ciągu autostrady A2. Ponad 100 km A2 na wschód od Warszawy jest już w fazie realizacji – powiedział Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Mówiąc o A2, musimy wspomnieć o poszerzeniu autostrady między Łodzią a Warszawą o dodatkowy pas ruchu. W przyszłym roku planujemy podpisać umowę na realizację tego przedsięwzięcia – zapowiedział.

Autostrada A2 dłuższa o odcinek między Białą Podlaską a granicą

Wykonawcą inwestycji jest firma Mosty Gdańsk. GDDKiA zapowiada, że umowa o wartości ok. 9,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na II kw. 2024 r.

– Zadaniem projektanta jest wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 32-kilometrowego fragmentu A2 na odcinku od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią – podała GDDKiA.

Autostrada A2 od węzła Lubelska do Białej Podlaskiej

Drogowcy przypominają, że w sierpniu 2020 r. do ruchu oddano ponad 15 km odcinek trasy A2 pomiędzy węzłem Lubelska w Warszawie a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. A wiosną zeszłego roku zawarto kontrakty na dwa kolejne odcinki A2 pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód.

– Wojewoda Mazowiecki prowadzi obecnie postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Zakończenie prac na tych odcinkach A2 jest planowane w 2023 r. Na początku tego roku została zawarta umowa na realizację autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów w województwie mazowieckim. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w 2024 r. Te trzy odcinki A2 mają łączną długość ponad 37 km – wyliczyli przedstawiciele drogowej agencji.

Reklama

GDDKiA w kwietniu 2021 roku podpisała umowy na realizację czterech kolejnych fragmentów A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, o łącznej długości ponad 63 km. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin złożenia wniosków to grudzień 2021 r.

Autostrada A2 Łódź - Warszawa zyska dodatkowy pas ruchu

Na przełomie czerwca i lipca 2021 r. GDDKiA zdobyła decyzje środowiskowe na poszerzenie autostrady A2 województwach łódzkim i mazowieckim. Oznacza to, że w sumie ok. 89 km trasy zyska dodatkowy pas ruchu.

– Obecnie trwa weryfikacja harmonogramów. Po pozyskaniu finansowania przetarg zaplanowano na jesień. Przy sprawnym przebiegu postępowania, planujemy podpisać umowę wiosną 2022 r. Rozpoczęcie robót przypadnie na jesień 2023 r., a zakończenie na przełomie 2025/2026 roku – zapowiedzieli drogowcy.

Docelowo autostrada od węzła Konotopa do węzła Pruszków będzie miała po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego.