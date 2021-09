Autostrada A4, rejon od węzła Katowice-Murckowska do Punktu Poboru Opłat w Brzęczkowicach – właśnie tam obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe określony znakiem drogowym "B-26”. I właśnie na tym odcinku trasy policjanci z Gliwic oraz Katowic sprawdzali, jak kierowcy TIR-ów respektują ten przepis…

– Mundurowi objęli nadzorem wskazany odcinek drogi celem zdecydowanej reakcji oraz wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec kierujących pojazdami ciężarowymi, niestosujących się do wskazanych przepisów oraz stwarzających w ten sposób zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego – wyjaśniła śląska policja i na dowód ujawniła wideo.

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek – jaki mandat?

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek powinien obowiązywać na wszystkich drogach – grzmią co jakiś czas politycy i podsuwają rządowi kolejne rozwiązania, kiedy chcą przypodobać się użytkownikom osobówek. Ministerstwo Infrastruktury jednak nie ulega presji stając po stronie kierowców ciężarówek.

Prawda jest jednak taka, że manewr wyprzedzania się ciężarówek może trwać kilka minut i ciągnąć się kilometrami.

– Nieumiejętne wyprzedzanie pojazdem ciężarowym na odcinku autostrady o dwóch pasach ruchu niejednokrotnie wpływa na zmniejszenie płynności ruchu na drodze. Takie zachowanie kierowcy samochodu ciężarowego jest wykroczeniem. Ponadto na niektórych odcinkach dróg wyprzedzanie przez pojazdy ciężarowe jest zabronione znakiem drogowym "B-26" – wskazała policja.

Z blokowaniem ruchu przez "słonie" od pewnego czasu walczy także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzając nowe zakazy na odcinkach autostrad.

Aktualnie kierowcy TIR-ów mogą być karani przede wszystkim za wyprzedzanie na zakazie, blokowanie ruchu przez bardzo długie wyprzedzanie albo przekraczanie dozwolonej prędkości. Konsekwencją tych wykroczeń może być mandat w do 500 zł i nawet 6 punktów karnych.

- Na drodze bardzo ważny jest wzajemny szacunek, a także stosowanie się do obowiązujących zasad. Szczególnie na autostradach, gdzie prędkości rozwijane są do 140 km/h powinniśmy zachowywać odpowiednie odstępy między autami, stosować się do ograniczeń prędkości, ale także z rozsądkiem zmieniać pas - powiedziała dziennik.pl Julia Langa, reprezentująca operatora systemu Yanosik. - Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe, który znajduje się na wybranych odcinkach autostrad również powinien być bezwzględnie przestrzegany. Nie bez przyczyny postawione są znaki, które zabraniają tego manewru. Nieprzemyślane decyzje za kółkiem mogą nas kosztować zdrowie, a niekiedy nawet życie. Wykazujmy się odpowiedzialnością, ale bądźmy także wyrozumiali wobec innych. Zaowocuje to zwiększeniem bezpieczeństwa na polskich drogach - podkreśliła.

Gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania dla ciężarówek?

Oto lista odcinków autostrad, na których obowiązuje zakaz wyprzedzania się ciężarówek:

Autostrada A1

Województwo łódzkie:

na obu jezdniach na wysokości Miejsc Obsługi Podróżnych Głowno i Wiśniowa Góra

na wszystkich budowanych odcinkach autostrady z organizacją ruchu 2+2, czyli Tuszyn - Piotrków Trybunalski, Kamieńsk - Radomsko i Radomsko - granica woj. Łódzkiego i śląskiego

Autostrada A2

Województwo łódzkie i mazowieckie:

na obu jezdniach na odcinku Łódź - Warszawa

Autostrada A4

Województwo opolskie:

pomiędzy węzłami Brzeg i Strzelce Opolskie w obu kierunkach

Województwo dolnośląskie:

pomiędzy Pietrzykowicami a Wądrożem Wielkim (z przerwami)

na wzniesieniach przy węźle Legnickie Pole i Lubiatów

pomiędzy węzłami Kostomłoty i Gościsław na obu jezdniach

na jezdni północnej pomiędzy węzłami Udanin i Budziszów

Województwo śląskie:

pomiędzy węzłami Gliwice Sośnica i Gliwice Ostropa w obu kierunkach

Województwo małopolskie:

od węzła Balice do węzła Brzesko

Autostrada A6

Województwo zachodniopomorskie:

pomiędzy węzłami Klucz i Podjuchy w obu kierunkach

Autostrada A8 - Autostradowa Obwodnica Wrocławia

Województwo dolnośląskie: