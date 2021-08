Jazda na suwak obowiązuje od 6 grudnia 2019 roku. Z interpretacji Komendy Głównej Policji wynika, że do jej stosowania powinny zaistnieć pewne warunki. Przede wszystkim musi występować znaczne zmniejszenie prędkości. Zazwyczaj będzie to spowolnienie zatorem drogowym – pojazdy stoją lub poruszają się wolno przez duże natężenie ruchu, stłuczkę bądź awarię, itp. Ale i tu przewidziano wyjątek.

Zasada jazdy na suwak nie znajdzie zastosowania w przypadku istotnego zmniejszenia prędkości pojazdów względem prędkości dopuszczalnej, to znaczy gdy ta niższa prędkość będzie nadal wyższa, niż w przypadku zatoru drogowego np. przypadek spowolnienia ruchu z 90 km/h do 40 km/h. Suwak nie obowiązuje również w sytuacji dojeżdżania do końca pasa włączania/rozbiegowego np. na autostradzie, jeżeli nie występuje zator drogowy.

Jak jeździć na suwak?

W KGP usłyszeliśmy również, że gdy na jezdni z trzema pasami ruchu spowolnienie występuje tylko na dwóch, a np. jeden z pasów jest przejezdny, zasada jazdy na suwak będzie obowiązywać, ale pod warunkiem zmniejszenia tempa jazdy na pasie ruchu zanikającym oraz sąsiadującym z nim (na którym nie ma przeszkody).

Reguły jazdy na suwak nie będzie się natomiast stosować, w sytuacji gdy spowolnienie występuje wyłącznie na pasie ruchu zanikającym lub na którym występuje przeszkoda, lecz na sąsiednim pasie (na którym nie ma przeszkody) ruch odbywa się płynnie. Czyli wtedy nie działa zasada odwróconego pierwszeństwa, kierowca z pasa zanikającego musi włączyć kierunkowskaz i czekać na możliwość bezpiecznego wykonania manewru.

Jazda na suwak - o tym trzeba pamiętać

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, by jazdę na suwak stosować w przypadku kończącego się jednego lub więcej pasów ruchu i tylko w sytuacji dużego natężenia ruchu oraz zatorów drogowych, potocznie zwanych korkami. Dlatego należy:

wykorzystać całą długość pasa, który się kończy i jechać nim do końca,

utrzymać prędkość zbliżoną do pojazdu poruszającego się pasem obok,

chęć zmiany pasa ruchu bezwzględnie wcześniej zasygnalizować kierunkowskazem innym kierowcom,

jadąc pasem, który ma kontynuację, masz obowiązek wpuścić samochód jadący obok na kończącym się pasie ruchu.

Jazda na suwak - jak wpuścić auta ze skrajnych pasów?

Dość nietypowa, ale możliwa jest sytuacja z trzema pasami ruchu, kiedy jadący środkowym pasem ruchu musi wpuścić auta z dwóch skrajnych pasów (prawego i lewego). Wówczas przepuszcza po jednym samochodzie najpierw z prawego pasa, następnie z lewego pasa ruchu.

Jazda na suwak - tych błędów unikaj, nie blokuj i nie wymuszaj

Podstawowym błędem niektórych kierowców jest blokowanie pasa ruchu tak, aby inni kierowcy nie mogli przejechać do końca pasa, na którym nie możliwości kontynuacji ruchu. Takie zachowania powodują utrudnienia i stwarzają zagrożenie. Są też karalne zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.

Kierowcy, którzy jadą kończącym się pasem ruchu, nie mogą wpychać się za jednym przepuszczanym samochodem i wymuszać pierwszeństwa. Zgodnie z przepisami kierowca jadący pasem, który ma kontynuację, ma obowiązek wpuścić jedno auto.

Ważne, aby nie próbować zjeżdżać z kończącego się pasa ruchu wcześniej. Należy dojechać do jego końca i dopiero wtedy zmieniać pas ruchu.