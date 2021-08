Autostrada A1 – od piątku 13 sierpnia kierowcy w biegu tej trasy będą mieli do dyspozycji 6,7 km nowej betonowej jezdni (miejscowościami Wygoda i Parzniewice). – Co będzie oznaczało, że cały 25-kilometrowy odcinek między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem będzie można pokonać po nowej nawierzchni. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, udało się to zrobić przed końcem wakacji – chwali się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA podkreśla, że dzięki temu kierowcy podróżujący autostradą A1 na całym (będącym w budowie) 81-kilometrowym odcinku od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy będą mieli do dyspozycji nową betonową nawierzchnię. Tym samym stara jezdnia tzw. gierkówki (to potoczna nazwa drogi szybkiego ruchu łączącej Warszawę z Katowicami, zbudowanej w latach 70. XX w.) przechodzi bezpowrotnie do historii.

- Stara jezdnia dawnej gierkówki zostanie niezwłocznie rozebrana i rozpoczną się w tym miejscu prace związane z budową nowej - podała GDDKiA

Obecnie na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem obowiązującym układem ruchu jest 1+1, ale jeszcze w wakacje planowane jest wprowadzenie układu 2+2 (po dwa pasy ruchu w obu kierunkach), jak od końca 2020 roku obowiązuje na pozostałych odcinkach budowanej A1.

Autostrada A1 - dwie jezdnie po trzy pasy ruchu jeszcze w 2021 roku

GDDKIA zapowiada, że przed końcem roku odda do ruchu cztery z pięciu odcinków realizacyjnych budowanej autostrady A1:

od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski Południe

od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy.

- Na odcinku od Radomska do granicy województw łódzkiego i śląskiego prace są najbardziej zaawansowane, a nawierzchnia betonowa leży już na obu jezdniach. Na pozostałych trzech odcinkach trwają prace przy układaniu nawierzchni na drugiej jezdni przyszłej A1- podała drogowa dyrekcja.

Autostrada A1 - szybciej pojedziesz z Trójmiasta w góry

Budowę trasy między Tuszynem i Częstochową podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jeden przez woj. śląskie (16,9 km). Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady to 81 km i ma być gotowa na przełomie 2022 i 2023 roku. Dzięki nowej trasie przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju skróci się o kilka godzin.

Kierowcy po udostępnieniu obu jezdni dostaną do dyspozycji po trzy pasy ruchu. Jedynie na odcinku pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk ruch będzie odbywał się jedną jezdnią w obu kierunkach w układzie pasów 2+2. Z pełnego przekroju autostrady pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim, czyli trzech pasów na dwóch jezdniach, kierowcy mają korzystać przed końcem 2022 r.

Koszty prac budowlanych związanych z przebudową starych odcinków drogi, A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy, GDDKiA oszacowała na ponad 2,8 mld zł. Niemal 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gierkówka - pomysł I sekretarza KC PZPR

Gierkówka – inicjatorem budowy tej trasy był Edward Gierek, I sekretarz KC PZPR. Stąd też jej nazwa. Pierwotnie miała być drogą łączącą Warszawę z Katowicami. Do użytku oddano ją w 1976 roku. Najpierw gotowy był odcinek ze stolicy do Będzina; łącznik Będzina z Katowicami (trasa S86) powstał w latach 1978-1984.