Most przerzucony przez Dunajec w Kurowie koło Nowego Sącza opisują imponujące liczby – na trzech pylonach o wysokości 33,5 m powstaje konstrukcja o długości 602 m i szerokości ponad 17 m. Budowla spina brzegi rzeki w biegu drogi krajowej nr 75 – trasa zostanie rozbudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Nowy obiekt ma cztery przęsła, a odległości pomiędzy nimi wynoszą 100 m – 200 m – 200 m – 100 m. Stałe podpory mostu znajdują się poza nurtem rzeki. Jednak na potrzeby budowy postawiono także tymczasowe podpory w nurcie. Te po zakończeniu prac zostaną rozebrane. GDDKiA podkreśla, że to trzeci w Polsce tak duży most typu extradosed.

Czym jest extradosed? Drogowcy wyjaśniają, że taki rodzaj mostu powstaje z połączenia "konstrukcji wantowej z belkową sprężoną". A to oznacza wykorzystanie specjalnych lin (wanty) oraz niższych pylonów (niż w typowych mostach wantowych). W przypadku przeprawy przez Dunajec na każdym pylonie zamontowanych będzie dziewięć want, a każda z nich zbudowana jest z 61 splotów stalowych lin. Zdaniem GDDKiA taka hybryda jest tańsza w wykonaniu (wobec mostu wantowego), ale też bardziej efektowna wizualnie niż obiekty belkowe.

W Polsce do tej pory najdłuższym mostem extradosed jest przeprawa przez Wisłę w Kwidzynie (808,4 m). Kolejny rozpięto w biegu obwodnicy Ostródy (677 m).

Most typu extradosed na Dunajcu

Most na Dunajcu niebawem także zostanie oddany do użytku. Z najnowszego raportu GDDKiA wynika, że zawansowanie robót mostowych sięgnęło 86 proc., a drogowych ponad 66 proc. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na kwiecień 2022 roku, jednak mostem kierowcy mają pojechać znacznie wcześniej, bo już październiku 2021 r. Inwestycja pochłonie przeszło 189 mln zł.

Po oddaniu do ruchu nowej przeprawy dotychczasowy, niemal 80-letni most w Kurowie o długości ponad 407 m zostanie rozebrany. Jego budowa rozpoczęła się przed II wojną światową, a zakończyła w 1943 r. W ocenie drogowców dziś jest on wyeksploatowany i za wąski – szerokość wynosi 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi tylko 6 m.