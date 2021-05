Komenda Główna Policji przypomniała, że w czwartek zaczęły obowiązywać nowe przepisy ruchu drogowego, które regulują prawnie kwestię hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch. Jak zaznaczył kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP, wprowadzona regulacja jest bardzo ważną zmianą, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Od czwartku policjanci na podstawie tych przepisów uzyskali możliwość łatwej interpretacji popełnianych przez kierowców wykroczeń i przestępstw. Przepisy te wprowadzają zarówno uprawnienia jak i obowiązki dla użytkowników tych kategorii pojazdów i urządzeń - powiedział Opas.

Dodał, że każdy użytkownik dróg - niezależnie od tego, czy porusza się pieszo, rowerem, autem czy hulajnogą - powinien zapoznać się z nowymi przepisami, "aby móc bezpiecznie i bez narażania się na konsekwencje prawne przemieszczać się po drogach".

Trzy nowe definicje pojazdów

Policjant wskazał, że w znowelizowanym Prawie o ruchu drogowym pojawią się trzy nowe definicje - hulajnogi elektrycznej, urządzenia wspomagającego ruch (np. deskorolki, rolki) i urządzenia transportu osobistego (np. segway, deskorolka elektryczna).

W związku z rozszerzeniem katalogu urządzeń i pojazdów służących do przemieszczania się, każdy z nowych elementów tej kategorii został ściśle określony pod względem zasad korzystania, a także praw i obowiązków ciążących na jego użytkownikach - zaznaczył kom. Robert Opas z BRD KGP.

Zaznaczył, że kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli będą one wyznaczone dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów - zauważył.

Dodał, że korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną będzie dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów będzie dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabraniać się będzie ciągnięcia lub holowania innego pojazdu i przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku - zaznaczył Opas.

Po chodniku tylko z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

Dodał, że kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, będzie obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Dopuszczalna prędkość z jaką będzie można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat - zaznaczył.

Podkreślił, że dla dzieci w wieku do 10 lat kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze będzie zabronione.

Dopuszczać się będzie kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - wskazał.

Zaznaczył, że w przypadku urządzeń transportu osobistego kierujący będzie obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli będzie ona wyznaczona dla kierunku, w którym będzie się poruszać lub będzie zamierzał skręcić.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego będzie dozwolone wyjątkowo, gdy będzie brakować wydzielonej drogi dla rowerów - powiedział.

Dodał, że kierującemu urządzeniem transportu osobistego nowe przepisy zabraniają ciągnięcia lub holowania innego pojazdu; przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku oraz czepiania się innych pojazdów.

Z kolei osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów.

Na drodze dla rowerów będzie obowiązywał ją ruch prawostronny. Jeśli będzie korzystać z chodnika albo drogi dla pieszych, będzie obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu - wylicza kom. Opas.

Dodaje, że przekraczając jezdnię osoba ta będzie obowiązana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Komenda Głowna Policji przypomniała, że osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie obowiązana poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków w jakich odbywa się ruch; przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu; przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody; przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu. Natomiast zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Jak podkreśla KGP, w wyniku wprowadzenia nowych przepisów, zmianie ulegną również istniejące regulacje prawne, które dotyczą sposobu zachowania się osób pieszych i kierowców wobec użytkowników nowo powstałych kategorii pojazdów i urządzeń.

Dlatego - jak zaznacza policja - Od 20 maja kierujący pojazdem - który nadal przy wyprzedzaniu będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu - teraz również w razie wyprzedzania hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie musiał zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

Jak podkreślono, wszystkim kierującym wspomnianych pojazdów zabraniać się będzie poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu.