Przedłużenie do 30 września tego roku okresu przejściowego, kiedy to równolegle będzie działał nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i obecny viaTOLL, zakłada przyjęta przez sejmową Komisję Infrastruktury poprawka do rządowej noweli ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system poboru opłat viaTOLL ma działać do końca czerwca 2021 roku. Rozpoczęcie poboru opłaty w systemie e-TOLL zaplanowano na pierwszą połowę czerwca tego roku. Reklama Posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury zajmowali się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw. Poprawka wydłużająca okres przejściowy, która została zgłoszona przez posła Jerzego Polaczka (PiS), dostała pozytywną opinię strony rządowej. - Zmiany pozwolą poborcy opłaty na stworzenie okresu przejściowego i równoległego funkcjonowania dwóch systemów, co będzie umożliwiało płynne wdrożenie nowego systemu, który jest regulowany tą ustawą, i będzie dawało czas na dostosowanie się przewoźników do systemu - powiedział poseł Polaczek (PiS). Geolokalizacja zamiast namierzania radiowego Oparty o pozycjonowanie satelitarne system e-TOLL to następca systemu viaTOLL opartego o pozycjonowanie radiowe. Służy on do poboru opłat od pojazdów lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej za przejazd po niektórych odcinkach dróg krajowych. Za przejazd muszą płacić m.in. ciężarówki, autobusy czy samochody osobowe z przyczepami, jeśli dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu jest większa od 3,5 tony. Nowela zakłada ponadto likwidację szlabanów na państwowych autostradach, co zwiększy płynność ruchu. Przyjęcie nowelizacji będzie oznaczało, że od 1 grudnia tego roku przejazd odcinkami Konin–Stryków (autostrada A2) i Wrocław–Sośnica (autostrada A4) będzie możliwy bez zatrzymywania się przed szlabanem. W obecnie funkcjonującym systemie poboru opłaty za przejazd autostradą konieczne jest zatrzymanie pojazdu w Miejscu Poboru Opłat (MPO), pobranie biletu lub wniesienie opłaty i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. W systemie e-TOLL użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych, dokumentów i usług po zalogowaniu do konta klienta w dedykowanym dla niego serwisie. Dla pojazdów lekkich o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadzą możliwość opłacania przejazdu autostradą przez zakup biletu autostradowego online lub w formie wydrukowanego biletu np. na stacji paliw czy w kiosku, po podaniu numeru rejestracyjnego pojazdu. Bilet autostradowy każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady wskazanym przez kierowcę. Będzie też możliwość uiszczenia opłaty na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL). Aby tak się rozliczyć za przejazd, kierowca będzie musiał jedynie zarejestrować się w systemie oraz zainstalować i uruchomić bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL np. na smartfonie. Pobór opłaty za przejazd samochodami będzie też możliwy dzięki urządzeniu OBU (On Board Unit) lub ZSL (Zewnętrzny System Lokalizacyjny), o ile pojazd będzie w takowe wyposażony. Podstawowym elementem systemu kontroli opłacania przejazdów będą urządzenia służące do rozpoznawania tablic rejestracyjnych (kamery typu OCR). Ujawnienie nieprawidłowości we wnoszeniu opłat będzie wynikiem na bieżąco realizowanego procesu automatycznej analizy danych. Uzupełnieniem systemu nadzorowania prawidłowości opłacania przejazdów będzie kontrola drogowa prowadzona przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz, uzupełniająco, funkcjonariuszy Policji i inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.