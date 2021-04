Koszt "Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030" szacuje się na ok. 28 mld zł. Budowy tras będą finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu do 2030 r. ma powstać 100 obwodnic na sieci dróg krajowych, których łączna długość ma wynieść ok. 830 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś pojazdu.

Ministrowie zajmą się także projektem noweli ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, który przewiduje zmiany definicji małej instalacji OZE, przedłużenie terminów działania niektórych mechanizmów wsparcia oraz złagodzenie regulacji dotyczących planowania przestrzennego dla źródeł odnawialnych.

W ustawowej definicji "małej instalacji" zaproponowano zwiększenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej z 500 kW do 1 MW, a maksymalnej mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu - z 900 kW do 3 MW. Przedsiębiorcy posiadający koncesje, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Z projektu wynika, że minister właściwy ds. klimatu zyska delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w latach kalendarzowych 2022–2026.

Projekt noweli przewiduje też zmiany w obszarze planowania przestrzennego, zgodnie z którymi instalacje OZE o mocy powyżej 500 kW (obecnie jest to 100 kW) powinny zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, i dalej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rząd zajmie się ponadto przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji projektem noweli ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Projekt doprecyzowuje definicję ratownika wodnego oraz wymagania, jakie musi spełniać ratownik.

Początkowo w harmonogramie wtorkowego posiedzenia rządu znalazł się także projekt ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej; został jednak zdjęty z porządku posiedzenia. Ratyfikacja tej decyzji przez państwa członkowskie jest konieczna dla uruchomienia unijnego Funduszu Odbudowy.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział PAP, że projekt zostanie przyjęty jeszcze najprawdopodobniej w tym miesiącu. "Oczywiście ten projekt przez Radę Ministrów zostanie przyjęty jeszcze najprawdopodobniej w tym miesiącu, więc tutaj nie ma zasadniczej zmiany co do terminu. Niezbędne jest jednak, aby wszyscy parlamentarzyści, wszyscy obywatele mieli świadomość co do istoty przyjęcia ustawy o zasobach własnych" - powiedział rzecznik rządu.