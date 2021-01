Jak poinformował we wtorek sierż. szt. Adam Wojciński z KPP we Wrześni (wielkopolskie), policja otrzymała zgłoszenie, że przy ul. Harcerskiej kobieta zatrzymuje przejeżdżające pojazdy.

Wspólny patrol policji i straży miejskiej po przybyciu na miejsce ustalił, że rzeczywiście agresywna kobieta dokonała uszkodzenia pojazdów poprzez uderzanie, kopanie oraz skakanie po karoserii samochodów.

Po zatrzymaniu kobiety okazało się, że jest nietrzeźwa; miała ponad dwa promile alkoholu we krwi. Agresywna obywatelka Ukrainy w wieku 43 lat została umieszczona w policyjnym areszcie do czasu wytrzeźwienia. Właściciele uszkodzonych pojazdów oszacowali starty na łączną sumę ok. 2 tys. zł.

43-latce zostały przedstawione zarzuty uszkodzenia mienia. Kobieta przyznała się do ich popełnienia.

Według obowiązujących przepisów obywatelce Ukrainy za popełnione przez nią czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.