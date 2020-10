Związkowcy z Agrounii ogłosili na Facebooku akcję pod kryptonimem Polska Stanie "Dzisiaj my Jutro WY". – Politycy "w kampanii" już przeminęli i nie powrócą tak prędko, dopiero teraz pokazują nam swoje prawdziwe ja. Nasz wspólny wróg jest bardzo silny i szczerzy do nas swoje kły. Jedno jest pewne, nie cofnie się przed niczym i będzie dożył do celu po trupach politycznych. Liczą na to, że przez trzy lata zdążymy zapomnieć, ale tak się nie stanie. Jeśli będzie trzeba to wywieziemy ich na taczkach, które od dawna czekają na wiejskiej, żeby je tylko użyć. W jedności siła nie możemy dać się rozbić na poszczególne organizacje dlatego zapraszamy do wspólnego działania. Nie możemy brać udziału w Chocholim tańcu dlatego wszystkie organizacji, jak i osoby indywidualne chętne coś zmienić zapraszamy do wspólnego działania – czytamy w komunikacie (pisownia oryginalna).

Gdzie kierowcy mogą spodziewać się utrudnień przez blokady rolników? Z doniesień serwisu echodnia.pl wynika, że w województwie podlaskim utrudnienia mogą wystąpić na DK 66 (Zambrów – Wysokie Mazowieckie), DK 61 (Stawiski –Grajewo), DK 8 (Suwałki – Szypliszki), DW 690 (Drohiczyn – Sikwy Duże – Siemiatycze), DK 65 (Białystok – Grajewo), DW 677 (Śniadowo – Łomża), DK 63 i 66 (Wygoda – Zambrów – Wysokie Mazowieckie). DK 8 (Suchowola - Białystok).

W województwie lubuskim rolnicy zablokują węzeł trasy S3 oraz drogę krajową nr 32 koło Sulechowa. Urząd Miasta poinformował, że do godziny 13:00 niemożliwy będzie zjazd/wjazd z drogi S3 w kierunku Zielonej Góry i Gorzowa oraz zjazd z trasy S3 do miasta, a także w kierunku Poznania i Sławy. Podobnie będzie w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego. Tam protestujący zablokują krajową "22" w stronę Strzelec Krajeńskich.

Wielkopolska – tu mają być zablokowane następujące drogi: droga krajowa nr 11 Nowe Miasto - Środa Wlkp., DK 11 Budzyń, DK 92 Poznań - Pniewy (miejscowość Sękowo), DK 12 Leszno - Kąkolewo, DK 12 Leszno - Wschowa, DK 25 Ostrów - Kalisz, droga wojewódzka nr 432 Śrem - Leszno, DW 308 Gostyń – Kościan (źródło: serwis MotoSygnały).

W województwie mazowieckim protesty zaplanowano na odcinku trasy krajowej numer 7 Strzegowo-Mława (powiat mławski), na odcinku trasy krajowej numer 50 z Kołbieli (powiat otwocki) w kierunku Mińska Mazowieckiego, możliwa będzie też akcja w Glinojecku (powiat ciechanowski).

Pomorskie. Rolnicy zablokują ruch na rondach w Chwaszczynie czy Żukowie oraz na drogach krajowych nr 22 i 55, a także DK 22 w Rychnowach między Chojnicami i Człuchowem, DK 55 w miejscowości Rychnowy Żuławskie niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego oraz w Słupsku, Gniewie, Nowej Karczmie czy powiecie kościerskim.