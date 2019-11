Jak pisze haloursynow.pl w ursynowskim ratuszu w środę radni zwołali posiedzenie komisji, na które zaproszono przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Astaldi - wykonawcy POW na Ursynowie oraz nadzorcy kontraktu - Egis. Tematem spotkanie było opóźnienie budowy obwodnicy.

Na ostatniej sesji rady dzielnicy burmistrz Robert Kempa ujawnił, że inwestycja „ma rok opóźnienia, albo i więcej”. Powołał się bliżej nieokreślone trzy instytucje.

Może nie było to zbyt eleganckie, ale wychodzę z założenia, że mieszkańcy mają prawo do informacji. A dla mnie priorytetem jest budowa parku nad POW - tłumaczył Kempa.

Radni dociskali inżynierów z GDDKiA i Astaldi w sprawie terminu. Jednak, Mateusz Witczyński, rzecznik wykonawcy, przypominał, że przejęcie terenu budowy nastąpiło dopiero 16 marca 2018 roku, a pierwsze pozwolenie na budowę uzyskano w grudniu 2016 roku. Na samym starcie inwestycja miała więc opóźnienie.

Jak relacjonuje haloursynów.pl sprawą, która rozpaliła emocje radnych i mieszkańców była zawrotka przy ul. Puławskiej. To na niej obecnie kończy się trasa S2. Drogowcy planowali, że już w sierpniu tego roku rozpoczną się prace nad połączeniem nowej i starej częśći POW. Wymaga to zamknięcia zawrotki na blisko rok, bo w grę wchodzi m.in. obniżanie istniejącego wiaduktu. Wszystkie auta z trasy ekspresowej oraz te jadące Puławską spotkałyby się na rondzie pod tą konstrukcją.

W środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował też do premiera o pomoc finansową w realizacji kluczowych inwestycji w mieście.

Zwracam się do premiera, prosząc go - w związku tymi dochodami, które zabierają pieniądze samorządom, w związku ze wzrastającymi kosztami edukacji - o współfinansowanie ważnych dla Warszawy inwestycji. To jest standard, że rządy współfinansują inwestycje w stolicy - oświadczył Trzaskowski.

Zaznaczył przy tym, że władze Warszawy czekają na odpowiedź rządu do 6 grudnia. Jak dodał, jest to najpóźniejszy termin, w którym można dokonać autopoprawki do budżetu. "Jeśli rząd nie udzieli nam odpowiedzi będziemy musieli dokonać zmian w programie inwestycyjnym. Będziemy musieli zamrozić budowę obwodnicy śródmiejskiej Warszawy".