Zgodnie z informacjami przekazanymi przez krakowskim magistrat, 1 listopada komunikacja miejska będzie funkcjonowała według świątecznych rozkładów jazdy, przy czym uruchomione zostaną także specjalne linie tramwajowe i autobusowe, zwłaszcza kursujące w rejony cmentarzy.

Specjalne linie tramwajowe we Wszystkich Świętych to 81, 82, 83, 84, 85, 96, 87, 88 i 89. Kursować będą niemal cały dzień, przy czym na cmentarz Rakowicki pojadą tramwaje: 81 z Borku Fałęckiego, 82 - z Bronowic Małych, 83 – z Nowego Bieżanowa, 84 – z Kurdwanowa, 85 – ze Wzgórz Krzesławickich.

Dodatkowe linie autobusowe we Wszystkich Świętych to: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 811, 812, 814, 820, 838, 842, 851, 854, 860, 863, 872, 874, 883, 884 i 888. Będą łączyły poszczególne dzielnice miasta z cmentarzami aglomeracji, a część ma kursować tylko między poszczególnymi nekropoliami, np. linia 809 pojedzie między przystankami Cmentarz Batowice – Cmentarz Olszanica.

Linia nr 128 zostanie wydłużona do Cmentarza Batowickiego. Na trasie lini 243 przystanek Skawina Cmentarz Komunalny w obu kierunkach będzie przeniesiony na ul. Wyspiańskiego (autobusy nie będą wjeżdżały na pętlę). Linie 260 i 270 zostaną skrócone do przystanku Cmentarz Batowice. Linie nr 503 i 537 będą dodatkowo obsługiwały przystanek Cmentarz Rakowicki Zachód.

1 listopada zmieni się też organizacja przystanków zlokalizowanych w pobliżu cmentarzy - np. przystanek tramwajowy Rakowicka n/ż będzie nieczynny w obu kierunkach.

W związku ze Wszystkimi Świętymi i Zaduszkami w Krakowie ułatwienia czekają rowerzystów – firma BikeU, operator sieci miejskich rowerów Wavelo, uruchomi specjalne stacje rowerowe w obrębie sześciu największych miejskich nekropolii. Będą czynne do poniedziałku włącznie.

Na stacjach rowerowych, tzw. hot spotach, będzie można bez dodatkowej opłaty zostawić rowery Wavelo. Hot spoty staną przy cmentarzach: Rakowickim (od ul. Prandoty), Batowickim (od ul. Powstańców), Podgórskim (od al. Pod Kopcem), Białoprądnickim (od ul. Piaszczystej), Prokocim (od ul. Podmiłów), Bieżanów (od ul. Mała Góra).

Również rok temu krakowianie poruszający się rowerami mogli liczyć na ułatwienia. "W ubiegłym roku alternatywny środek dojazdu na cmentarze, jakim są rowery Wavelo, wybrało niemal 500 osób. To tylko pokazuje, że ten pomysł spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród krakowian" – powiedział dyrektor operacyjny projektu Wavelo Albert Wójtowicz, cytowany w informacji prasowej.

"Zachęcamy do wybrania roweru w te szczególne dni. To łatwy, przyjemny i przyjazny środowisku, a do tego pozwalający uniknąć korków środek transportu" - dodał.

Szczegóły zmian w komunikacji miejskiej w czasie świąt znajdują się na stronie internetowej miasta Krakowa.