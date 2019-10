Kielce. Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach na ulicy Ściegiennego, Spokojnej i w Cedzynie obowiązywać będą od czwartku (31 października) od godz. 6 do niedzieli (3 listopada) do godz. 20. W przypadku cmentarza na Piaskach zmiany obowiązują już od wtorku i potrwają do poniedziałku (4 listopada)

Na ulicy Ściegiennego od skrzyżowania z ul. Sołtysiaka Barabasza do skrzyżowania z ul. Husarską obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy. Objazd dla autobusów komunikacji miejskiej jadących w kierunku centrum został wyznaczony ulicami: Husarską, Krakowską do ul. Jana Pawła II i dalej według tras poszczególnych linii.

W tym czasie ulicami jednokierunkowymi będą także: ul. Sołtysiaka Barabasza (na odcinku od ul. Ściegiennego do al. Legionów), ul. Kwasa (od ul. Mahometańska do ul. Sołtysiaka Barabasza), ul. Spokojna (ul. Ściegiennego – ul. Langiewicza), ul. Langiewicza (ul. Spokojna – ul. Mała Zgoda), ul. Zgoda (od ul. Spokojnej do ul. Mała Zgoda oraz od ul. Miodowicza do ul. Mała Zgoda), ul. Mała Zgoda (ul. Zgoda – ul. Ściegiennego). Natomiast na odcinku ul. Ściegiennego (od pl. J. Piłsudskiego do ul. Sołtysiaka Barabasza) będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy.

Wszystkie autobusy komunikacji miejskiej jadące z centrum miasta w kierunku os. Barwinek będą dojeżdżały do przystanku "Ściegiennego cmentarz". Będzie on jednocześnie przystankiem początkowym dla linii specjalnych jadących w kierunku centrum Kielc.

Dla samochodów będzie dostępny (z wyjątkiem soboty 2 listopada) parking przy kieleckim stadionie piłkarskim. Wjazd na parking będzie możliwy z dwóch stron - od strony al. Legionów i od strony ul. Ściegiennego. Dostępne będą także parkingi przy pomniku Homo Homini oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.

Zmiany będą wprowadzone także przy cmentarzu na Piaskach - dla samochodów dostępne będą dwie jezdnie ul. Zagnańskiej ("stara" i "nowa") na odcinku od skrzyżowania z ul. Jesionową i Łódzką do skrzyżowania z ul. Piaski Małe. Prawe pasy ruchu na każdej z jezdni (od klubu sportowego Tęcza Kielce w stronę cmentarza) przeznczone będą na parkowanie równoległe. Jedna z dróg zbiorczych usytuowanych przy nowej jezdni w rejonie cmentarza będzie dostępna jedynie dla pojazdów komunikacji miejskiej.

W związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Zagnańskiej, przystanek autobusowy "Zagnańska Cmentarz" (dla jadących od centrum) został przeniesiony około 250 metrów w kierunku ulicy Jesionowej, na wysokości ogródków działkowych.

W rejonie cmentarza w Cedzynie - podobnie jak i w latach poprzednich - utwardzone pobocze za ulicą Wikaryjską (jadąc od centrum) zostanie wykorzystane jako pas ruchu dla pojazdów skręcających w prawo, w ulicę Cmentarną, natomiast pas środkowy będzie przeznaczony tylko dla pojazdów jadących na wprost.

Na ulicy Cmentarnej oraz na ul. Sandomierskiej (za skrzyżowaniem z ulicą Wikaryjską do ulicy Warzywnej) wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się pojazdów po obu stronach.

W okresie Wszystkich Świętych Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi 10 linii specjalnych, które połączą kieleckie osiedla i nekropolie.

W czwartek (31 października) autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały jak w dni robocze, z wyjątkiem linii 46 (kurs jak w soboty). W piątek (1 listopada) komunikacja miejska będzie jeździła według niedzielnych rozkładów z wyjątkiem autobusów linii 4, 30, 34, 44, 106, które kursować będą ze zwiększoną częstotliwością (jako linie 4!, 30!,34!, 44!, 106!). W sobotę i niedzielę (2 i 3 listopada) autobusy kursować będą według rozkładów sobotnich i niedzielnych.