Lublin. W okresie wzmożonego ruchu w najbliższych dniach władze miasta sugerują korzystanie z komunikacji publicznej. Dla osób, które zdecydują się na dojazd rowerem, zostały przygotowane parkingi w pobliżu wejść na cmentarze. „Prosimy o korzystanie w maksymalnym stopniu z alternatyw wobec prywatnego samochodu” – apeluje lubelski Ratusz na swojej stronie internetowej.

Jak co roku funkcjonariusze policji będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia.

Od środy jednokierunkowa jest ul. Cmentarna prowadząca do największej nekropolii w Lublinie, na Majdanku. Samochody mogą wjeżdżać na parkingi przy cmentarzu od Drogi Męczenników Majdanka, a wyjeżdżać – drogą gruntową do ronda im. Janusza Krupskiego. Na tym rondzie obowiązuje zakaz skrętu w lewo, w Drogę Męczenników Majdanka. Do centrum miasta ruch kierowany jest przez ulicę Dekutowskiego i Aleję Witosa. Takie zasady będą obowiązywać do poniedziałku.

W dniach od 1 do 3 listopada ruch jednokierunkowy obowiązywać będzie także przy cmentarzach przy ul. Pszczelej oraz ul. Bełżyckiej. Natomiast obok cmentarza przy ul. Lipowej, parkingi przeznaczone zostały pod stoiska handlowe. Bezpłatne miejsca postojowe od 1 do 3 listopada udostępni odwiedzającym nekropolię podziemny parking pobliskiej galerii handlowej.

Zakład Transportu Miejskiego uruchomi w Dniu Wszystkich Świętych trzy dodatkowe linie komunikacyjne. Dwie z nich będą dowozić pasażerów do cmentarza na Majdanku: linia nr 200 prowadzić będzie od ronda Berbeckiego w dzielnicy Kalinowszczyzna, przez Bursaki i centrum miasta, zaś linia nr 202 – z dzielnicy Abramowice przez ul. Krańcową. Trzecia linia – nr 201 – połączy cmentarz przy ul. Lipowej z dzielnicami Kalinowszczyzna oraz Węglin, z drugiej strony miasta.

Autobusy na liniach nr 200 i 202 kursować będą także w sobotę i niedzielę. Przejazdy nimi w dniach 1-3 listopada będą bezpłatne.