Katowice. Jak wynika z informacji magistratu, korekty przy tamtejszych cmentarzach dotyczą najczęściej wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Nowotarskiej (od ul. Wrocławskiej do ul. Podhalańskiej), ul. Popiełuszki (od ul. Le Ronda do ul. Technicznej) czy ul. Bronisławy (od ul. Panewnickiej do ul. Poleskiej).

Na przelotowej ul. Brackiej jej prawy pas wzdłuż cmentarza zostanie przeznaczony na parking, zwęzi się w związku z tym jej wlot od skrzyżowania ul. Złotej i ul. Chorzowskiej. Na ul. Gospodarczej wprowadzony zostanie jednokierunkowy zjazd z parkingu; zamknięte zostaną też odcinki ul. Damrota (od ul. Przemysłowej do ul. Powstańców) oraz ul. Cmentarnej (od ul. Oswobodzenia). W pozostałych rejonach Katowic policja może wprowadzić czasowe zmiany lub kierować ruchem ręcznie.

W Gliwicach zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarza Centralnego i cmentarza św. Wojciecha będą obowiązywały od 31 października po południu do 4 listopada wieczorem. Przy cmentarzu Centralnym wyłączony z ruchu zostanie odcinek ul. Kozielskiej między ul. Okulickiego i rondem im. Andersa. Odcinki ul. Okulickiego oraz ul. Andersa staną się jednokierunkowe.

Przy cmentarzu św. Wojciecha zmiany będą obowiązywały do 3 listopada wieczorem. Na ul. św. Wojciecha wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu, na jej części wprowadzony zostanie też prawostronny zakaz zatrzymywania. Przy cmentarzu Lipowym będzie można parkować na 280 miejscach parkingowych stadionu Piasta. Przy cmentarzu Centralnym będzie można zostawiać samochód m.in. parkingu przy centrum handlowym Arena.

W Sosnowcu zmiany w organizacji ruchu będą polegały przede wszystkim na uporządkowaniu parkowania przy cmentarzach; m.in. wprowadzane będą dodatkowe zakazy zatrzymywania przy drogach głównych. Zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie jedynie ul. Smutna od skrzyżowania z ul. Mireckiego.

W Zabrzu ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na: ul. Rogoźnickiej (od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Mendego), ul. Pokoju (od ul. Piłsudskiego do ul. Ciupki), ul. Budowlanej (od ul. Wyszyńskiego do łącznika ul. Budowlanej z ul. Kosmowskiej), ul. Kopalnianej (od ul. Ofiar Katynia do garaży oraz ul. św. Józefa i ul. Czołgistów (od ul. Roosevelta do ul. Matejki oraz na ul. Lubelskiej od ul. Czołgistów do ul. Wita Stwosza i na ul. Ptasiej od ul. Biniasa do ul. św. Józefa).

W Tychach wprowadzony zostanie m.in. ruch jednokierunkowy na ul. Nowokościelnej, zakaz zatrzymywania się na ul. Cmentarnej; zmiany będą dotyczyły też rejonu ul. Bratków oraz ul Oświęcimskiej.

Organizujący komunikację miejską w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) wprowadza na Wszystkich Świętych dodatkowe linie specjalne oraz bezpłatne przejazdy 1 listopada (będą obowiązywały 1 listopada na wszystkich kursach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych).

Uruchomionych zostanie 15 dodatkowych linii. Autobusy sześciu z nich – C10, C12, C13, C14, C15 i C16 – będą kursowały już ostatniego dnia października. Pojazdy wszystkich piętnastu linii – poza już wymienionymi są to także C1, C3, C4, C5, C6, C7 C8, C9, C11 – będą na ulicach w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki.

Wszystkie dodatkowe, specjalne linie autobusowe są oznaczane literą C. Kursować mają w pobliżu cmentarzy w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu, Będzinie, Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Knurowie, Czeladzi i w Tychach.

Niektóre regularne linie ZTM od 31 października do 2 listopada będą miały zmienione trasy i będą obsługiwane przez większe pojazdy. We Wszystkich Świętych na zdecydowanej większości linii obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy, a połączenia 4 linii autobusowych (nr 142, 232, 515 i 750) zostaną zawieszone.