Największy olsztyński cmentarz znajduje się w miejscowości Dywity pod Olsztynem. Po zmianie organizacji ruchu ulica Wadąska – od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego do Kieźlin – stanie się drogą jednokierunkową. Tylko od strony al. Wojska Polskiego będzie można dojechać własnym autem aż pod cmentarz. Od strony ul. Jagiellońskiej dojazd będzie możliwy tylko do Kieźlin (do głównej bramy cmentarza od tej strony będzie można dotrzeć wyłącznie środkami komunikacji miejskiej).

Na całej ul. Wadąskiej w ruchu dwukierunkowym będą poruszały się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taxi oraz rowery.

W Olsztynie cmentarz znajduje się na ul. Poprzecznej. Jedna z prowadzących do tego cmentarza ulic - Jagiellońska - jest aktualnie remontowana. Mimo to do ruchu zostanie oddany do użytku odcinek Jagiellońskiej od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

W dniu Wszystkich Świętych do cmentarza przy ulicy Poprzecznej będzie można dojechać ulicą Zientary-Malewskiej i od ulicy Borowej. Ulica Poprzeczna od wyjazdu ze sklepu "Biedronka" do skrzyżowania z ul. Jagiellońską będzie drogą jednokierunkową (możliwość przejazdu wyłącznie w kierunku do Jagiellońskiej). Ulice Cicha i Abramowskiego będą wyłączone z ruchu. Poruszać się po nich będą mogły jedynie osoby mieszkające w tej okolicy, autobusy komunikacji miejskiej, taksówki i służby miejskie. Ulica A. Erdmanowej – jak co roku - będzie udostępniona wyłącznie pieszym. Tam też będą ustawione stoiska ze zniczami i kwiatami.

Inny dojazd do cmentarza przy ul. Poprzecznej będzie możliwy od strony północnej od ul. Borowej. Łącznik ul. Cicha-ul. Zamenhofa będzie dwukierunkowy na całej długości.

Najsprawniej i najwygodniej do olsztyńskich cmentarzy będzie można dojechać autobusami komunikacji miejskiej, które do 3 listopada będą kursować w rozszerzonym zakresie, m.in. będą uruchomione linie specjalne, inne linie będą wydłużone.