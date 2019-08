- Jesteśmy na dobrej drodze do połączenia północy z południem. Do tej pory, można powiedzieć trochę z pewną dozą uszczypliwości, budowaliśmy połączenia wschód-zachód po to, żeby można było tranzytem przez Polskę przejeżdżać - to również było i jest bardzo ważne dla wszystkich, którzy podróżują, przede wszystkim dla towarów przewożonych na wschód i zachód, ale szczególnie cieszę się, że dzisiaj w duchu naszej filozofii Trójmorza, łączenia północy Europy z południem, nadrabiamy te zaległości - mówił Morawiecki.

Dodał, że dokonujemy kolejnego wielkiego kroku w kierunku połączenia Śląska z Pomorzem, przez Łódź, Kujawy, przez regiony, które ta autostrada połączy później z południem Europy.

- Autostrada zwiększy szanse zarówno komunikacyjne, infrastrukturalne w obszarze handlu, ale zwiększy komfort życia mieszkańców - ten kawałek drogi, który otwieramy, skróci czas o 25 minut z odcinka z Pyrzowic do Częstochowy, z 40 minut do ok 15-20 minut - powiedział.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw w swoim wystąpieniu nawiązała do wcześniejszych słów premiera Mateusza Morawieckiego, że budowa infrastruktury drogowej to proces wykraczający poza jedną kadencję.

- Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj z państwem, ponieważ jak pan premier powiedział (...), budowa dróg to jest sztafeta. Pierwsze decyzje o tej drodze ja jeszcze podejmowałam pięć lat temu, więc cieszę się, że mogę być świadkiem otwarcia tej autostrady, niezwykle ważnej dla Śląska, dla Polski i dla Europy - powiedziała Bieńkowska.

- Reprezentuję dzisiaj Komisję Europejską i chciałam powiedzieć, że ponad 50 proc. finansowania tej autostrady pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. To jest ponad 322 mln euro włożone w ten kawałek, więc tym bardziej powinniśmy cieszyć się z tej solidarności europejskiej i z tego, że mogliśmy i mamy taką możliwość rozszerzania tej sieci w Polsce - zaznaczyła.

- Przypomnę tylko, że w tym poprzednim budżecie - bo ten oczywiście jeszcze trwa - zbudowaliśmy prawie 2,3 tys. km nowych dróg i prawie 9 tys. km zostało zmodernizowanych. To jest ogromne osiągnięcie i mam nadzieję, że tak jak pan premier powiedział, ten kawałek będzie uzupełniony (o obwodnicę Częstochowy – PAP) - dodała komisarz.