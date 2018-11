- Ogłaszam oficjalnie otwarcie mostu Hongkong-Zhuhai-Makau - powiedział chiński prezydent podczas ceremonii otwarcia mostu w mieście Zhuhai w prowincji Guangdong w Chinach kontynentalnych.

Gigantyczna konstrukcja składa się z trzech podwieszanych mostów i jednego podmorskiego tunelu o długości 6 km, do którego wjazd znajduje się na sztucznie wybudowanej wyspie.

Most łączy Chiny kontynentalne z wyspiarskimi Makau i Hongkongiem / Polska Agencja Prasowa / ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Idea wybudowania mostu łączącego Hongkong, Makau i Zhuhai zrodziła się już w 1983 roku, ale dopiero teraz została zrealizowana. Po stronie kontynentalnej prace budowlane rozpoczęły się w 2009 roku, natomiast budowa od strony Hongkongu rozpoczęła się dwa lata później.

Wjazd znajduje się na sztucznie wybudowanej wyspie / Polska Agencja Prasowa / ALEKSANDAR PLAVEVSKI

Każda z dwóch jezdni mostu ma trzy pasy. Po otwarciu przeprawy trasę z Hongkongu do Zhuhai będzie można pokonać samochodem w 30 minut. Do tej pory zajmowało to do 3 godzin.

Koszty budowy mostu to około 15,9 mld dolarów.