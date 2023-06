Reklama

Na początek wyjaśnienie: co to są tablice komisowe, zwane przez wielu handlarzy "kolekcjonerskimi"? Mówiąc wprost: to robione z mniejszą lub większą starannością kopie/podróbki tablic rejestracyjnych, przeważnie zagranicznych. Potrzebne są do tego, by móc (nielegalnie – o tym dalej) poruszać się po drogach autem, które za granicą zostało wyrejestrowane przed wyeksportowaniem do Polski.

Na tablicy pojawia się więc zazwyczaj ten numer, który dany pojazd ostatnio miał za granicą, a sprzedający wmawia kupującemu, że na takich tablicach może bezpiecznie wracać z komisu na kołach do domu. Ubezpieczenie? Na numer VIN, więc wszystko jest, teoretycznie, w porządku.

Tablice komisowe: teraz wykroczenie, wkrótce - przestępstwo

Tymczasem w praktyce absolutnie tak nie jest. Otóż w myśl obecnie obowiązujących przepisów jazda z tego typu tablicami jest wykroczeniem zagrożonym grzywną w wysokości od 1,5 do 5 tys. zł. Mamy tu bowiem do czynienia z kierowaniem pojazdem niedopuszczonym do ruchu – podrabiane tablice mają wobec prawa taką wartość, jakby nie było ich wcale. Inna sprawa, że ryzyko wpadki i kontroli policyjnej, zwłaszcza gdy ktoś ma do pokonania krótki dystans jest zazwyczaj małe, a perspektywa ułatwienia sobie życia – kusząca.

Tablice eksportowe/wywozowe? To zupełnie inna para kaloszy. Jeśli możemy okazać legalnie wystawione do nich papiery, to mamy prawo na nich jeździć beż najmniejszych obaw (oczywiście zazwyczaj tylko przez jakiś czas – większość ma ograniczony "termin przydatności"). Uwaga: czasem zdarza się i tak, że jakieś auto w stojące w polskim komisie ma prawdziwe zagraniczne tablice, bo nie zostało w swoim kraju pochodzenia wyrejestrowane. To nie jest częsta sytuacja, ale... zdarza się.

Od 1 października: nawet 5 lat więzienia za nielegalne tablice

Natomiast od 1 października używanie tablic komisowych/kolekcjonerskich będzie już przestępstwem, na dodatek zagrożonym karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Nowelizacja przepisów dotyczyć będzie też m.in. nielegalnie wyrobionych tzw. trzecich tablic, czyli tych montowanych np. na bagażniku rowerowym. Dziś część osób kupuje takie tablice w internecie, bo jest taniej i prościej niż legalnie w urzędzie komunikacji.

Ale wróćmy jeszcze do tablic komisowych i oddajmy głos drugiej stronie. Czyli sprzedawcom i osobom zawodowo zajmującym się handlem. Otóż część z nich – tak jak każą przepisy – rejestruje swoje sprowadzone z UE auta w ciągu 30 dni i sprzedaje je dalej już na polskich tablicach. Ale są takie sytuacje, kiedy chętny chce zabrać auto szybciej (czyli jeszcze wtedy, zanim obecny właściciel zdąży wyrobić polskie papiery!), albo komis z różnych względów auta zarejestrować akurat nie może.

I na takie okoliczności polskie przepisy w zasadzie przygotowane nie są – wyjściem mogłyby być tzw. tablice profesjonalne, jednak one przysługują jedynie podmiotom, które handlują samochodami, które nie były wcześniej nigdzie zarejestrowane (w tym – za granicą). Rządzący zapowiadali, że to się zmieni, jednak na razie na obietnicach się skończyło.