By nie przegapić swojej okazji, przedsiębiorcy mogą zwrócić się do Pekao Leasing. 350 mln zł kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeznaczone zostanie na finansowanie i refinansowanie konkurencyjnych cenowo umów leasingu zawieranych przez Pekao Leasing z klientami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu firmy będą mogły liczyć na preferencyjne warunki.

Nie oznacza to, że po finansowanie nie będą mogły sięgnąć też firmy przemysłowe. Umowa z BGK przewiduje, że środki na leasing obejmą również maszyny i urządzenia. To oznacza, że będzie to pomoc pozwalająca np. wyposażyć fabrykę w nowe urządzenia produkcyjne – często wręcz niezbędne w obecnej sytuacji pandemicznego odmrożenia, przy nasilającej się konkurencji.

Obecne porozumienie między Pekao Leasing a BGK to już czwarta tego rodzaju umowa. Łącznie Pekao Leasing otrzymało już 1,5 mld zł. Jak podkreślają przedstawiciele banków to efekt bardzo dobrej współpracy między obiema instytucjami. Dzięki temu Bank Pekao może jeszcze lepiej realizować swoją strategię, której ważnym elementem jest rozwój leasingu oraz wspieranie rozwoju całej gospodarki.

– Leasing to istotne źródło finansowania potrzeb mikro, małych i średnich firm. Całkowita kwota środków trwałych sfinansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2020 r. 70 mld zł. Pieniędzmi z kredytu Pekao Leasing sfinansuje zakup pojazdów i urządzeń, które trafią do polskich przedsiębiorców. To dla nich dodatkowe wsparcie w prowadzeniu biznesu, szczególnie ważne w czasie trwania kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Angażując się w takie transakcje wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy – mówi Włodzimierz Kocon, członek zarządu BGK.

To niejedyne wsparcie jakie w tym roku otrzymało Pekao Leasing, które współpracuje również z międzynarodowymi instytucjami, np. Europejskim Bankiem Inwestycyjnym już od 2005 r. To możliwe m.in. dzięki wiarygodności Pekao Leasing jako partnera należącego do silnej grupy finansowej Banku Pekao, a to jedna z największych instytucji finansowych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.