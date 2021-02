Mazda jako pierwszy producent samochodów, dołącza do eFuel Alliance – Sojuszu Na Rzecz e-Paliw. A e-paliwa to m.in. syntetyczna benzyna czy diesel powstający z wody, dwutlenku węgla i prądu. Co to oznacza dla kierowców?

Historia Mazdy sięga 1920 roku. Wszystko zaczęło się w Hiroszimie – tam Jujiro Matsuda założył firmę Toyo Cork Kogyo zajmującą się produkcją korka. Z czasem działalność przeszła na produkcję obrabiarek. Aż wreszcie nastąpił debiut w świecie motoryzacji. Po 100 latach Mazda ma na koncie kilkadziesiąt milionów wyprodukowanych samochodów z uskrzydlonym M w logo i wiele wizjonerskich rozwiązań. A dziś dokłada do nich kolejną przyszłościową cegiełkę… Reklama Mazda nie ukrywa, że do 2030 r. wszystkie jej pojazdy otrzymają zelektryfikowany napęd. Jednak nadal wiele modeli samochodów będzie wyposażonych w silniki spalinowe. Stąd decyzja o połączeniu sił z eFuel Alliance, czyli Sojuszem Na Rzecz e-Paliw. Stowarzyszenie zrzesza organizacje popierające ideę wdrożenia paliw neutralnych pod względem CO 2 , a których produkcja nie jest zależna od dostaw ropy naftowej (np. e-benzyna, czyli benzyna syntetyczna produkowana z biomasy; e-diesel powstający z wody, dwutlenku węgla i prądu czy odnawialny e-gaz), oraz wodoru jako sprawdzonych i pewnych źródeł napędu, które faktycznie przyczyniają się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. – Jako branża musimy w jak największym stopniu ograniczyć emisje. Dlatego nie możemy ignorować żadnego z rozwiązań, którymi dysponujemy. Emisje gazów cieplarnianych i zmiany klimatyczne są z natury rzeczy problemem globalnym i złożonym, wymagającym zintegrowanego podejścia – powiedział Wojciech Halarewicz, wiceprezes ds. komunikacji i public affairs w Mazda Motor Europe. – Wierzymy, że przy niezbędnych inwestycjach e-paliwa i wodór, jako neutralne pod względem emisji CO 2 , będą stanowić sprawdzony i rzeczywisty wkład w redukcję emisji – nie tylko dla nowo rejestrowanych samochodów, ale także dla obecnie użytkowanej floty – podkreślił. NOWA Mazda CX-5 już w Polsce. Lepiej przyspiesza, mniej spala i ma cyfrowe wnętrze Zobacz również Zdaniem Halarewicza otworzyłoby to drugą i szybszą drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej w transporcie, równolegle z kontynuacją procesu elektryfikacji. – Z uwagi na fakt, że jeszcze w tym roku UE dokona rewizji regulacji dotyczących norm emisji CO 2 dla samochodów osobowych i dostawczych, jest szansa, aby upewnić się, że nowe przepisy ułatwią zarówno pojazdom elektrycznym, jak i tym napędzanym paliwami neutralnymi pod względem emisji CO 2 wsparcie wysiłków producentów samochodów w zakresie realizacji ich zobowiązań dotyczące redukcji emisji – zauważył przedstawiciel japońskiej marki. Czyli Mazda znowu jest o krok przed rywalami...