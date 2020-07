Oba te rozwiązania znajdziemy w adresowanej do sektora MŚP ofercie SEAT for BUSINESS. Leasing Moc Niskich Rat oraz Full Service Leasing, czyli dwa główne produkty oferty marki, oparte są na niewielkich miesięcznych ratach, w które mogą być już wliczone koszty serwisu i ubezpieczenia samochodu.

Reklama

W przypadku klasycznego leasingu na samochód trzeba liczyć się z wysokimi ratami, dokonujemy bowiem zwykle spłaty 100 proc. wartości samochodu. Po wpłaceniu ostatniej raty, czyli w momencie, gdy auto ma już ładnych kilka lat, możemy stać się jego pełnoprawnymi właścicielami. Jednak w perspektywie kolejnych miesięcy czy lat stajemy przed koniecznością sprzedaży samochodu, gdyż jego utrzymanie staje się zbyt drogie (np. ze względu na serwis). Możemy sprzedawać go sami, możemy przez autokomis, ale efekt zawsze jest taki sam – za samochód, na którego raty i naprawy zdążyliśmy już wydać małą fortunę, dostaniemy zazwyczaj dużo mniej, niż planowaliśmy.

- Bardzo prosty mechanizm już od dziesięcioleci stosują duże firmy i korporacje. Korzystają z flot przez określony czas, a następnie w sposób planowy wymieniają wszystkie samochody na nowe. Po 3-4 latach krzywa kosztów utrzymania pojazdów zaczyna rosnąć, a ich wartość spada, dlatego bardziej opłacalna jest cykliczna wymiana floty – wyjaśnia Maciej Zwiewka, Kierownik Sprzedaży Flotowej w Volkswagen Financial Services.

Płacisz tylko za najlepsze lata

W przypadku zakupu jednego lub kilku samochodów ofertę wymiany aut co kilka lat znajdziemy w ofercie Leasingu Moc Niskich Rat z programu SEAT for BUSINESS. W leasingu przygotowanym dla marki przez Volkswagen Financial Services spłacamy nie całą wartość auta, a jedynie jej część, która odpowiada przewidywanej utracie wartości samochodu w okresie umowy. Dzięki temu raty są niższe niż w tradycyjnym leasingu. Inaczej mówiąc, jeśli bierzemy nowego SEAT-a na trzy lata, zapłacimy za jego użytkowanie tylko tyle, o ile obniży się jego wartość w czasie tych 36 miesięcy. Kwotę tę będziemy spłacali w równych ratach, a na koniec umowy możemy samochód oddać i od razu wybrać nowy.

Niskie raty to również raty elastyczne – można je obniżyć wnosząc między innymi większą opłatę wstępną. Ich wysokość zależy także od deklarowanego rocznego przebiegu auta – im jest on mniejszy, tym raty są niższe. Wybierając więc określony model SEAT-a, intensywność jego użytkowania, czas umowy (od 36 do 48 miesięcy) oraz wysokość opłaty wstępnej, można idealnie dobrać kwotę raty do swojego miesięcznego budżetu.

Potrzebna większa flota?

- Przy nieco większej liczbie samochodów, od 15 wzwyż, warto jednak sięgnąć nie tylko po atrakcyjne finansowanie i wymianę pojazdów co kilka lat, ale i po dodatkowe usługi, które pozwolą nam skupić się na własnym biznesie. To jest właśnie kluczowy atut Full Service Leasingu SEAT-a. – podkreśla Maciej Zwiewka z Volkswagen Financial Services.

W ramach niewielkiej dopłaty do raty finansowej, otrzymujemy bogaty pakiet dodatkowych usług: przeglądy okresowe, wymianę opon i ich przechowywanie, zakup materiałów eksploatacyjnych (poza paliwem) i części zamiennych, samochód zastępczy na czas obsługi w serwisie, opcjonalnie kartę paliwową oraz assistance 24H na dobę na terenie całej Polski. W sumie więc przez 3-4 lata nasi pracownicy będą mogli jeździć nowymi, świetnie wyposażonymi samochodami marki SEAT, których koszty nie naruszą budżetu nawet niewielkiej firmy.

- Mając zagwarantowane stałe, przewidywalne, atrakcyjne koszty leasingu i usług warto wybrać ofertę dającą jak największą wygodę – SEAT for BUSINESS. Profesjonalni doradcy SEAT-a wezmą wtedy na siebie wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem, serwisem, gwarancją oraz odsprzedażą samochodu. – podsumowuje Maciej Zwiewka z Volkswagen Financial Services.