Wystawionym na aukcji bolidem Mercedesa W196 R Stromlinienwagen w 1955 roku w Formule 1 ścigali się pięciokrotny mistrz świata Argentyńczyk Juan Manuel Fangio oraz Brytyjczyk Stirling Moss.

Reklama

Najpiękniejszy samochód wyścigowy w historii świata

Obecnie wiadomo o istnieniu tylko czterech takich aut, a jedno z nich będzie sprzedane przez Indianapolis Motor Speedway za cenę szacowaną na 52 miliony dolarów.

Nie mam wątpliwości, że jest to najpiękniejszy samochód wyścigowy w historii świata. Nic nie może się z nim równać. To po prostu arcydzieło, jeśli chodzi o styl i design. Poza tym jest bardzo szybki, jego maksymalna prędkość przekracza 300 km/h. Raczej nie będzie potrzebne wiele pracy, żeby doprowadzić go do stanu pełnej używalności, a my chętnie zrobimy to dla osoby, która go kupi - zapewnił Marcus Breitschwerdt, szef departamentu historycznego w Mercedes-Benz.

Rekord należy do Mercedesa 300SLR Uhlenhaut Coupe

W historii samochodów wyścigowych sprzedawanych na aukcjach dotychczas rekordzistą jest inny bolid Fangio - Mercedes W196, który w 2013 roku został kupiony za 29,6 mln dolarów.

Jeśli przewidywania sprawdzą się w sobotę, Stromlinienwagen zostanie także drugim najdroższym w historii autem sprzedanym na aukcji. Najwięcej zapłacono w 2022 roku za Mercedesa 300SLR Uhlenhaut Coupe - blisko 141 mln dolarów.

Fangio tym bolidem wygrał Grand Prix Buenos Aires

Samochodem wystawianym w sobotę na aukcji, Fangio wygrał Grand Prix Buenos Aires w 1955 roku, która nie była wówczas zaliczana do cyklu mistrzostw świata F1. Natomiast Moss prowadził go podczas GP Włoch w Monzy, ustanowił najlepszy czas okrążenia ze średnią prędkością 215,7 km/h, ale potem musiał się wycofać.