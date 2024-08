Benzyna 95, LPG, diesel czy prąd lub wodór? Sprawdzili ile kosztuje przejechanie 100 km

Ministerstwo Przemysłu porównało koszt przejechania 100 km na benzynie 95 i oleju napędowym. Jako alternatywę dla paliw tradycyjnych wybrano gaz LPG, gaz ziemny CNG, energię elektryczną oraz wodór. Pod uwagę wzięto dwie klasy samochodów – auta kompaktowe (Kia Ceed, Skoda Octavia, Toyota Corolla czy VW Golf) oraz SUV-y i crossovery (w obu przypadkach auta spalinowego o mocy silnika 100-150 KM; samochody elektryczne 170-250 KM).

W zestawieniu brakuje niestety hybryd, które dzięki możliwości jazdy "na prądzie" dają duże oszczędności w zużyciu paliwa. Urzędnicy widocznie wrzucili je do jednego worka z tradycyjnym napędem spalinowym. Eksperci resortu nie wzięli też pod uwagę ważnej cechy samochodów elektrycznych. Ale po kolei…

Na którym paliwie najtaniej można przejechać 100 km? LPG i diesel nie dają szans?

Gaz LPG jest paliwem, na którym najtaniej można przejechać 100 km. Koszt przejechania 100 km wynosi 22,12 zł – wyliczają analitycy ministerstwa. Samochód kompaktowy z silnikiem Diesla na tym dystansie zużyje oleju napędowego za 30,41 zł (SUV i crossover – 37,53 zł). Podium zamyka auto z silnikiem benzynowym – przejechanie 100 km na benzynie 95 ma kosztować 36,37 zł (SUV – 47 zł).

Koszt przejechania 100 km samochodem na gaz ziemny CNG wyliczono na 41,78 zł. 100-kilometrowa podróż samochodem elektrycznym ma kosztować ponad 42 zł.

Wreszcie najdroższym paliwem okazuje się wodór. Za przejechanie 100 km samochodem elektrycznym z ogniwami paliwowymi trzeba zapłacić ok. 69 zł (Toyota Mirai).

Wyliczenia kontra kierowcy. O prąd lepiej nie pytać?

O ile w przypadku wodoru można ministerstwu przyznać rację, to jeśli chodzi o bateryjne samochody elektryczne (Kia EV6, Tesla, Volkswagen ID.3, Skoda Enyaq czy Toyota bZ4X) sytuacja z punktu widzenia użytkowników wygląda inaczej. Resort na potrzeby wyliczeń wziął ceny energii elektrycznej z ogólnodostępnych stacji ładowania (ok. 2,60 zł/kWh).

W praktyce kierowcy aut elektrycznych ładują samochodowe baterie w domu, biurze czy hotelu – wówczas koszty są znacznie niższe. Cena 1 kWh w taryfie nocnej może być nawet o połowę niższa niż w dzień. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w przypadku instalacji fotowoltaicznej. Przykładowa domowa instalacja o mocy 6 kW zamontowana pod Poznaniem produkuje latem w ciągu jednego miesiąca 805 kWh. Dzięki tej energii samochód zużywający średnio 16,4 kWh/100 km pokona prawie 5 tys. km.

Samochód spalinowy kontra elektryczny. Tyle kosztuje 764 km podróży

Pod względem kosztów paliwa przewagę samochodu elektrycznego nad spalinowym wykazała ostatnio nasza podróż nad morze. W szranki stanął Volkswagen ID.7 (zasięg 621 km WLTP) i Cupra Ateca. Elektryczny VW na 350-kilometrowej trasie z Warszawy do Gdańska (droga ekspresowa S7, jazda z przepisową prędkością 120 km/h) zużył 16,5 kWh na 100 km. W przypadku ładowania EV w domu można przyjąć, że 1 kWh płacimy 1 zł. Czyli pokonanie 350 km daje koszt na poziomie 58 zł.

Powrót autostradą A1 wymagał przystanku na ładowanie. Komputer ID.7 pokazywał średnie zużycie energii na poziomie 22 kWh/100 km. Co ciekawe, po podłączeniu kabla ładowarki samochód w szczytowym momencie przyjmował nawet 190 kW (producent obiecuje 175 kW mocy ładowania). Stąd w 8 minut przybyło prądu na 120 km zasięgu.

Jazda samochodem spalinowym droższa niż elektrycznym? Oto trasa z Warszawy do Gdańska i z powrotem

Realny koszt takiej wyprawy elektrykiem? Karta ładowania, którą oferuje Volkswagen, kosztuje miesięcznie 59,99 zł. Taki abonament daje dostęp do sieci punktów AC i DC, a koszty energii są znacznie niższe. W czasie podróży ładowanie na stacji IONITY kosztowało 2,33 zł za kWh, a przy hotelowych ładowarkach wallbox (11 kW AC) - 1,63 zł/kWh. Łącznie wyjazd do Gdańska i powrót do Warszawy (dystans 764 km), z krótkim ładowaniem DC na autostradzie A1, kosztował około 260 zł (34 zł/100 km). Przejechanie tej samej trasy spalinowym SUV-em z benzynowym silnikiem 2.0 TSI/190 KM kosztowało 420 zł (54 zł/100 km).