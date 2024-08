Ceny samochodów w górę. Tak drogo jeszcze nie było

Samochody znowu zdrożały. Średnia cena na poziomie 180 tys. zł to już historia. Polacy w czerwcu za auto musieli przeciętnie zapłacić 181 586 zł. Zdaniem analityków instytutu Samar wśród przyczyn wzrostów są nie tylko podwyżki związane z elektryfikacją napędów, swoje zrobił także wzrost wynagrodzeń i bogacenie się społeczeństwa. Efekt?

Od początku 2024 roku na drogi wyjechało niemal 358 tys. nowych aut, to 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Eksperci utrzymują, że do końca roku Polacy zarejestrują 540 tys. osobówek. Co jest tylko ostrożnym wyliczeniem, ponieważ w najbliższych miesiącach spodziewany jest skokowy wzrost sprzedaży. Powód? Od 1 stycznia 2025 roku zacznie obowiązywać ostrzejsza unijna regulacja CAFE od Clean Air For Europe, czyli Czyste Powietrze dla Europy. To przepisy, które obniżają limit emisji z samochodów spalinowych do 94 g CO 2 na przejechany kilometr i nakładają na producentów 95 euro kary za każdy gram ponad limit. W przypadku najmniejszych aut koszt obniżenia emisji będzie proporcjonalnie do ceny i marży najwyższy. Dlatego w 2025 roku wiele popularnych modeli może zniknąć z oferty ponieważ ich produkcja nie będzie opłacalna. Zmniejszyć się też może liczba dostępnych wersji napędowych i konfiguracji. Łatwo też domyślić się, że dodatkowe obciążenia po 1 stycznia 2025 roku zostaną przeniesione na kierowców, czyli ceny samochodów znowu pójdą w górę. Jakie auta dziś kupują Polacy żeby uratować się przed zmianą prawa i podwyżkami?

Takie auta kupują Polacy. Ratują się przed zmianą przepisów i podwyżkami

Toyota siódmy miesiąc z rzędu jest liderem polskiego rynku. Od stycznia do lipca zarejestrowano ponad 63,5 tys. samochodów osobowych i dostawczych tej marki, to o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Japończycy w lipcu dosłownie odjechali konkurencji – dwóch kolejnych producentów w rankingu notuje łącznie mniejszą liczbę rejestracji. Matematycznie oznacza to, że codziennie z salonów Toyoty wyjeżdżało przynajmniej 289 aut.

Toyota Corolla rozbiła bank, 95 proc. kierowców wybiera hybrydę

Najpopularniejszym modelem firmy jest Corolla (15 791 szt.) – aż 95 proc. sprzedanych aut to hybrydy 1.8 i 2.0. Każdego dnia Polacy kupowali ok. 74 egz. tego kompaktowego modelu dostępnego jako hatchback, kombi i sedan. Corolla jest także najczęściej kupowanym nowym autem – gdyby była osobną marką, zajęłaby w rankingu marek dziewiąte miejsce.

Biorąc pod uwagę wyniki z siedmiu miesięcy, samochody Toyoty zajmują pięć miejsc w Top10 najczęściej rejestrowanych aut na polskim rynku. Poza Corollą do dominacji Japończyków przyczyniają się kolejno: Yaris Cross (najpopularniejsza Toyota w Europie), Yaris hatchback, RAV4 i Toyota C-HR z wynikiem o 43 proc. lepszym niż w pierwszych siedmiu miesiącach poprzedniego roku.

Nowa Skoda Octavia wjeżdża na polski rynek. Tak wygląda

Skoda jest na drugiej lokacie (34 608 egz.), a Octavia to najchętniej wybierany model. W wydziałach komunikacji od początku 2024 roku zgłoszono 12 384 szt. tego auta (wzrost o 35 proc. r/r). Teraz na rynku debiutuje Octavia po głębokiej modernizacji z odnowioną gamą silników i hybryd.

Volkswagen z wynikiem 20,8 tys. szt. zamyka podium. Najpopularniejszym modelem niemieckiej marki jest SUV T-Roc. Kolejne pozycje to: Kia, Hyundai, Mercedes, Audi, BMW, Renault i Volvo.

Top10 najpopularniejszych modeli samochodów w Polsce w 2024 roku

Tabela Top10 klasyfikacji generalnej obejmuje sprzedaż do firm i osób prywatnych. Najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2024 roku pozostaje Toyota Corolla (15 791 szt.; +27 proc. r/r). Następna jest Skoda Octavia (12 384 szt.; +35 proc.). Podium zamyka Toyota Yaris Cross (9124 szt. +14 proc.). Kolejne miejsca to: Toyota Yaris, Kia Sportage, Toyota RAV4.

Top 10 Marka i model Liczba rejestracji w lipcu 2024 Marka i model Liczba rejestracji w 2024 1 Toyota Corolla 1836 szt. Toyota Corolla 15 791 2 Kia Sportage 1432 Skoda Octavia 12 384 3 Toyota Yaris 1362 Toyota Yaris Cross 9124 4 Hyundai Tucson 1213 Toyota Yaris 8172 5 Toyota Yaris Cross 1086 Kia Sportage 8015 6 Skoda Octavia 1071 Toyota RAV4 7709 7 Toyota C-HR 952 Hyundai Tucson 7656 8 Volkswagen T-Roc 857 Toyota C-HR 7637 9 Cupra Fermentor 792 Dacia Duster 5446 10 Dacia Duster 747 VW T-Roc 4912

Suzuki Jimny miesza na rynku

Suzuki rozbiło bank wśród… samochodów dostawczych. Japońska marka dzięki modelowi Jimny z homologacją N1 osiągnęła wzrost rejestracji o 157 proc.! Liderem tego segmentu pozostaje Renault. Toyota depcze po piętach Forda i można spodziewać się, że dzięki wprowadzeniu Proace Max japońskiej marce uda się wjechać na drugi stopień podium.

Lexus wyprzedził Volvo, MG sprzedaje więcej niż Fiat

Ciekawym zjawiskiem jest MG Motor. Brytyjska marka należąca do chińskiego koncernu SAIC sprzedała do dziś ponad 3,7 tys. aut. To prawie 1700 samochodów więcej niż tak uznany kiedyś w Polsce Fiat.

Wśród marek premium w Top10 lipca Lexus awansował na czwartą lokatę i ściga niemiecką trójkę, czyli BMW, Mercedesa i Audi. Koniem pociągowym biznesu Japończyków są SUV-y i hybrydy, czyli NX, RX i UX.

Top 10 najpopularniejszy marek samochodowych w 2024 roku

Toyota po siedmiu miesiącach 2024 roku wypracowała prawie 19 proc. udziału w rynku. W zestawieniu 10 najpopularniejszy aut aż 5 modeli reprezentuje japońską markę.