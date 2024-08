Lexus ostro tnie ceny w Polsce. Hybrydy i SUV-y znikają na pniu

Lexus notuje w Polsce świetną sprzedaż. W pierwszym półroczu kierowcy zarejestrowali ponad 7 tys. aut tej japońskiej marki, czyli 26 proc. więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Taki wynik pozwolił producentowi zdobyć niemal 11-procentowy udział w segmencie premium. Koniem pociągowym biznesu są SUV-y i crossovery.

Do rekordowego wyniku mocno przyczynił się Lexus RX 5. generacji, który jest dostępny w trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – klasycznej RX 350h, jako RX 450h+, czyli hybryda plug-in ładowana z gniazdka i najmocniejszej RX 500h. W segmencie E-SUV Premium RX zajmuje drugie miejsce, a to w klasie zdominowanej przez niemieckie marki jest sukcesem. Teraz Japończycy mocno tną ceny tego modelu. Na co mogą liczyć kierowcy?

Jak wygląda Lexus RX? Prawie 5-metrowy SUV z sylwetką coupe

Lexus RX z lśniącym grillem, wąskimi reflektorami LED i narastającą sylwetką coupe odważnie rozpycha się w walce o tytuł najjaśniejszej gwiazdy w klasie. Co zresztą potwierdzają wyniki sprzedaży. Przy designerskich popisach warto odnotować, że nowy RX utrzymuje długość 4,9 m znaną z poprzednika, ale ma wydłużony o 60 mm rozstaw osi, co w życiu codziennym przełożyło się na większą wygodę na pokładzie (przyrost przestrzeni odczują szczególnie podróżujący w drugim rzędzie). Linia dachu jest obniżona o 10 mm, a rozstaw kół poszerzony o 15 mm z przodu i 45 mm z tyłu. Takie zabiegi zaowocowały sportowymi proporcjami - RX stoi niżej i szerzej na drodze, zyskał długi przód i kabinę przesuniętą do tyłu.

Klamki z czujnikiem dotykowym, 14-calowy ekran i ładne wnętrze

Wejścia do kabiny Lexusa RX strzeże nieruchoma klamka z czujnikiem dotykowym jak w NX czy elektrycznym RZ. Wystarczy położyć palec na sensorze a drzwi delikatnie odskoczą. Wnętrze wita uściskiem głębiej profilowanego fotela, otula wygodą, błyszczy gadżetami. Materiały są wysokiej jakości, spasowanie elementów perfekcyjne – nic nie skrzypi i nie trzeszczy nawet podczas jazdy na nierównościach. Mięsista kierownica leży idealnie, a prawa ręka odruchowo chwyta za lewarek na wysokim tunelu środkowym – niczym w droższych sportowych samochodach, co jest miłym gestem ze strony producenta takich bestii jak RC F czy LC 500 (oba z benzynowym pięciolitrowym V8/464 KM).

Stacja multimedialna Lexus Link Pro z 14-calowym ekranem HD zrobi wrażenie nie tylko na fanach nowych technologii. System zaskakuje szybkością reakcji i jakością prezentowanych grafik. Wyświetlacz ma antyrefleksyjną powłokę oraz dodatkowe przyciski ułatwiające obsługę najważniejszych funkcji. Sam interfejs rewelacyjnie współpracuje z bezprzewodowym Apple CarPlay.

RX rozumie także polecenia głosowe. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu - wyznaczy trasę, przestawi klimatyzację czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi. Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson Premium Sound Surround z 21 głośnikami. Przy okazji kabinie nie można odmówić praktyczności. Książkowe udogodnienia, jak schowki, uchwyty i miejsca na napoje są tam, gdzie trzeba i mają odpowiednie rozmiary.

Lexus RX. W kabinie rozsiądziesz się jak w kinie. Jaka pojemność bagażnika?

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Z tyłu rozsiadasz się niemal jak w kinie – na stopy, nogi i nad głową jest bardzo dużo miejsca – nawet osoba o wzroście ok. 190 cm będzie mogła siedzieć swobodnie i nie ma mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Drzwi otwierają się szeroko, niemal pod kątem prostym, co docenią rodzice mocujący się z fotelikami dziecięcymi na tylnej kanapie (uchwyty ISOFIX są zgrabnie zamaskowane).

Bagażnik pod elektrycznie sterowaną klapą oferuje 612 litrów pojemności. Wystarczyć by zmieścić dwie 77-litrowie walizki i dwie o pojemności 63 litrów lub cztery torby golfowe. W życiu codziennym RX idealnie sprawdzi się jako rodzinne auto. Kufer jest naprawdę sprytnie wygospodarowany. Schowana pod podłogą bateria nie wpływa na możliwości transportowe. Pomysłowości Lexusa dopełniają solidne haki na siatki i obniżony próg załadunku. Pokrywa bagażnika unosi się wysoko, można ją uruchomić ruchem stopy pod tylnym zderzakiem.

Lexus stosuje odwrotne klamki. Jakie wyposażenie?

Standard to również trzecia generacja systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +, która obejmuje układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystenta utrzymania pasa ruchu z korektą toru jazdy, układ rozpoznawania znaków oraz system ostrzegający o zmęczeniu kierowcy, a listę wyposażenia uzupełniają kamera cofania oraz aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości. Bardzo przydatny jest system zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji, gdy po tej samej stronie nadjeżdża inny pojazd. Gdy czujniki to wykryją – blokują na chwilę zamek. Samo otwieranie drzwi wymaga pewnego przyzwyczajenia – zamiast tradycyjnej klamki pociąganej do siebie mamy sensor, wystarczy go lekko pchnąć palcem i drzwi stoją otworem.

Lexus RX 450h+ zaskakuje ciszą samochodu elektrycznego

Pod karoserią Lexusa RX 450h+ pracuje układ hybrydowy znany z mniejszego o klasę NX-a. Zespół składa się z 2,5-litrowego, 4-cylindrowego silnika benzynowego pracującego w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostaje 309 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4 E-Four.

Hybryda z wtyczką ma niemal taką samą moc jak poprzedni RX 450h czwartej generacji, ale wyższy moment obrotowy i lepsze przyspieszenie. Mocniejszy silnik elektryczny sprawia, że auto jest bardzo zrywne. Przyspieszenie RX 450h+ od 0 do 100 km/h potrwa 6,5 s – nieźle jak na 2,2-tonowego SUV-a.

Lexus RX 450+, jak jeździ naładowana i rozładowana hybryda plug-in?

Czy i jak naładowana i rozładowana bateria wpływa na ekonomię jazdy? Okazuje się, że zużycie paliwa w mieście – bez względu na stopień naładowania baterii – jest zbliżone. Naładowany RX 450h+ średnio spalał 6,3 l/100 km, a z "pustą" baterią – 6,6 l/100 km. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części plug-inowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. Można pokusić się o stwierdzenie, że nieważne czy plug-in jest naładowany, czy rozładowany, jeździ tak samo dynamicznie i oszczędnie. Deklaracje homologacyjne o spalaniu (1,1 l/100 km) są do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy (EV; bezemisyjny). Zasięg na naładowanej w pełni baterii wynosi (wg WLTP) 69 km, w praktyce ok. 60 km z prędkością jazdy do 130 km/h. Po wyjeżdżeniu energii auto zmienia się w klasyczną hybrydę.

Na drodze RX 450h+ zaskakuje ciszą w kabinie. Jeśli ktoś nie lubił hybryd ze względu na wycie silnika po wdepnięciu gazu, to po przejażdżce nowym Lexusem zmieni zdanie. Dźwięki pracującego benzynowca czy odgłosy spod kół powstrzymują specjalne materiały redukujące wibracje przedniej szyby oraz tylnej klapy, a zastosowanie mastyksu (miękka żywica) o wysokim stopniu tłumienia na dachu i w panelach bocznych drzwi zmniejszyło poziom hałasu dochodzącego z zewnątrz pojazdu. Do tego zmniejszono szum przepływu powietrza w okolicach przednich słupków i lusterek.

Najmocniejszy Lexus RX 500h, tylna oś skrętna zwiększa zwrotność

Najmocniejszy i najszybszy Lexus RX 500h. Jako jedyny wykorzystuje turbodoładowany silnik - wśród hybryd tej japońskiej marki to ewenement. Czterocylindrowa jednostka 2.4 turbo współpracuje z 6-biegowym klasycznym automatem. Przedni silnik elektryczny zamontowano między jednostką benzynową a skrzynią biegów. Z tyłu zastosowano układ e-Axle o mocy 80 kW - w jego skład wchodzą silnik, przekładnia oraz moduł jednostki sterującej (rozwiązanie znane z elektrycznego Lexusa RZ). Łącznie taki system zapewnia kierowcy 371 KM mocy i za jednym zamachem tworzy elektryczny napęd na cztery koła Direct4.

Na drodze RX 500h ma temperament auta sportowego. Od 0 do 100 km/h przyspieszy w 6,2 sekundy, a to już blisko osiągów takich aut, jak Toyota GR Supra czy GR Yaris. I właśnie ze względu na wysokie możliwości Lexus na przedniej osi stosuje stałe zaciski hamulcowe z przeciwstawnymi tłoczkami oraz układ skrętnych tylnych kół (Dynamic Rear Stearing), który automatycznie dopasowuje kąt ich wychylenia maksymalnie o 4 stopnie. Przy niskich prędkościach koła tylne skręcają przeciwnie do kół przednich - wówczas manewrowanie prawie 5-metrowym SUV-em jest bajecznie proste (RX może też zaparkować zdalnie z poziomu aplikacji w telefonie).

RX 500h imponuje kulturą pracy, dynamiką i elastycznością 371 KM z turbo. Przy dynamicznej jeździe komputer wskazał ciut ponad 10 l/100 km, autostradowe prędkości podsumował wynikiem na poziomie 8 l/100 km, ale już spokojna podróż "zbija" zużycie paliwa do 6 l/100 km - to o 2 l mniej niż deklaruje producent. Jak widać nawet mocna hybryda skrywa oszczędny charakter.

Nowy Lexus RX 350h zamiast silników Diesla. Jakie zużycie benzyny?

Wreszcie klasyka - Lexus RX 350h. Ten SUV wykorzystuje poprawiony klasyczny układ hybrydowy 4. generacji. Duet spalinowo-elektryczny z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym wytwarza 245 KM mocy i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,9 s. Zużycie benzyny na poziomie niecałych 7 l na 100 km przy tej wielkości auta trzeba uznać za oszczędne. Nic dziwnego, że producent przedstawia go jako dobrą alternatywę dla konkurencyjnych aut z mniejszymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Zespół pracuje kulturalnie i liniowo rozwija moc, co również pasuje do komfortowego klimatu RX-a. Dobre maniery jednak idą w kąt po przełączeniu w tryb sport lub redukując przełożenia łopatkami przy kierownicy. Wtedy dwutonowy RX 350h z seryjnym napędem na cztery koła E-Four popisuje się temperamentem. Wprawdzie daleko mu do turbo RX 500 h, ale ten 245-konny SUV bardzo dobrze odnajdzie się w życiu codziennym.

RX 350h ma też coś wspólnego z topową odmianą RX 500h. To nowa bipolarna bateria niklowo-wodorkowa (Ni-MH). W porównaniu z baterią stosowaną w schodzącym RX 450h, nowy akumulator ma mniejszą liczbę ogniw (216 a nie 240), ale osiąga takie same parametry. Bateria ma wydajny układ chłodzenia i została zainstalowana pod tylnymi siedzeniami, dzięki czemu nie ogranicza przestrzeni w kabinie, ani w bagażniku.

Ile kosztuje Lexus RX? Japończycy ostro tną ceny

Lexus RX 350h z klasyczną hybrydą o mocy 250 KM w wersji Elegance kosztuje teraz 297 600 zł, czyli o 65,3 tys. zł mniej od ceny katalogowej. Wyposażenie tej odmiany obejmuje elektroniczne klamki, trzystrefową klimatyzację, inteligentny kluczyk, kamerę cofania, aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, system multimediów z 14-calowym ekranem dotykowym, nawigację w chmurze, inteligentnego asystenta głosowego Lexus Concierge, możliwość aktualizacji online oraz 4-letni darmowy pakiet transmisji danych. Przednie fotele mają elektryczną regulację w ośmiu kierunkach i są podgrzewane, a tylna klapa otwiera się i zamyka elektrycznie.

Lexus RX 350h F Sport Design kosztuje teraz 338 800 zł - to o 61,1 tys. zł mniej wobec regularnego cennika. W tej wersji japoński SUV wyróżnia się czarnymi, 21-calowymi felgami i pakietem stylistycznym F SPORT. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in. wentylowane fotele przednie z pamięcią ustawień, przednie reflektory Full LED, ambientowe oświetlenie w 64 barwach, czy pakiet systemów bezpieczeństwa rozbudowany o monitorowanie martwego pola, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu oraz system zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją.

Lexus RX 350h F Sport Design czy RX 350h w wersji Prestige?

Lexus RX 350h w wersji Prestige kosztuje 347 200 zł (67,8 tys. mniej od ceny katalogowej), a RX 450h+ to wydatek 371 200 zł (88,7 tys. zł korzyści). Samochód w tej odmianie jest wyposażony w czujniki parkowania z funkcją samoczynnego zatrzymania, system monitorowania martwego pola, system zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Pakiet Technology wzbogaca wyposażenie o 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie, kamerę cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni, ambientowe oświetlenie kabiny oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa z asystentem wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu oraz systemem ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu. Do wyboru są cztery kolorystyki skórzanej tapicerki.

Lexus RX 450h+, czyli nowatorska hybryda tańsza o 94,1 tys. zł

Lexus RX 450h+ w najwyższej wersji Omotenashi potaniał aż o 94,1 tys. zł i kosztuje teraz 393 800 zł. Standard obejmuje tapicerkę ze skóry półanilinowej, 10-calowy wyświetlacz HUD na przedniej szybie, przednie fotele z regulacją w 10 kierunkach z pamięcią ustawień, podgrzewane i wentylowane tylne fotele boczne, 21-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson oraz rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa, który obejmuje asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, a także kamerę cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni. RX w wersji Omotenashi wyróżnia się też specjalnym malowaniem 21-calowych felg oraz potrójnymi reflektorami LED z systemem BladeScan.

Najmocniejszy Lexus RX 500h kosztuje o 76,6 tys. zł taniej

Najmocniejszy Lexus RX 500h (371 KM) F Sport Edition kosztuje teraz 407 300 zł (73,6 tys. zł taniej). Standard obejmuje m.in. pakiet stylistyczny z 21-calowymi felgami, dynamiczne światła drogowe z systemem BladeScan, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika.

RX 500h w wersji F Sport potaniał o 76,6 tys. zł do 424 300 zł. Taki samochód jest wyposażony w 21-głośnikowy system audio klasy premium Mark Levinson, rozszerzony pakiet systemów bezpieczeństwa o asystenta wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, wentylowane fotele z przodu i z tyłu oraz cyfrowe lusterko wsteczne.

Lexus RX 350h, RX 450+ i RX 500h - dane techniczne i osiągi

WERSJE RX 350h RX 450h+ RX 500h Typ HEV PHEV HEV Silnik 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy 2,5-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy 2,4-litrowy, rzędowy, 4-cylindrowy z turbodoładowaniem Typ baterii Niklowo-wodorkowa Litowo-jonowa Niklowo-wodorkowa Moc maksymalna (KM/kW) 250/184 309/227 371/273 Przekładnia Hybrydowa Hybrydowa 6-biegowa, automatyczna Napęd 4x4 E-Four E-Four DIRECT4 Przyspieszenie 0-100 km/h 7,9 s 6,5 s 6,2 s Emisje CO2 (WLTP - g/km) 142-149 24-26 182-189 Zużycie paliwa (WLTP - l/100km) 6,3-6,6 1,1-1,2 8,0-8,3