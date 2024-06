Odcinkowy pomiar prędkości łapie 846 kierowców dziennie – ustalił dziennik.pl. Kolejne kamery systemu groźniejszego niż fotoradar już są gotowe do rejestracji wykroczeń, to będą mandatowe żniwa. Następnie OPP powiększy się do 118 lokalizacji o fotoradary w 43 nowych miejscach na drogach krajowych. Gdzie uważać?