Policja rusza z wielką akcją. Kierowcy pod lupą od 29 maja

Policja od 29 maja rusza z kontrolami kierowców oraz ich samochodów. Ogólnopolska akcją mundurowych potrwa do 3 czerwca. W tym czasie na drogach pojawi się więcej patroli oznakowanych i nieoznakowanych…

– Przedłużony weekend związany ze świętem Bożego Ciała sprzyjać będzie zwiększonemu natężeniu ruchu na drogach w całym kraju – powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych, jak też drogach o największym zagrożeniu bezpieczeństwa, dbanie o płynność ruchu oraz niesienie daleko idącej pomocy wszystkim jego uczestnikom. W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień funkcjonariusze pokierują ruchem ręcznie – wskazał.

Reklama

Nie będzie taryfy ulgowej

Zdaniem policjanta największe zagrożenia niesie ze sobą przekraczanie dozwolonych limitów prędkości. Stąd nie zabraknie funkcjonariuszy z ręcznymi miernikami oraz radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych wyposażonych w wideorejestratory.

– Jak wynika z policyjnych statystyk to właśnie prędkość niedostosowana do obowiązujących przepisów a także warunków drogowych prowadzi do tragedii, stąd nie przewidujemy taryfy ulgowej – przestrzegł przedstawiciel KGP.

Reklama

2500 zł i 15 punktów. Ten znak to pułapka, przegapisz i przepadłeś

Przypomniał również, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 13 punktów karnych. Co ciekawe, zwykle podczas policyjnych akcji "prawko" za jazdę w terenie zabudowanym z prędkością co najmniej 100 km/h (są odcinki z prędkością dopuszczalną 40 km/h, a wtedy przekroczenie 90 km/h) traci o 50 proc. więcej osób niż na co dzień.

Znak D-42 (czarno-biała tablica) dla kierowcy oznacza, że w terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Oczywiście po drodze mogą pojawić się inne lokalne ograniczenia prędkości, do których należy się stosować. Bywa tak, że znak D-42 pojawia się w szczerym polu, daleko od zabudowań. Jednak to nie usprawiedliwia szybszej jazdy – kierowca musi przestrzegać maksymalnej prędkości do 50 km/h określonej kodeksem. Dyskusja z policjantem w takiej sytuacji na niewiele się zda.

Maksymalny mandat za przekroczenie prędkości to 2500 zł i 15 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h (recydywa oznacza podwójną karę, czyli 5 tys. zł). W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł. Ale to jeszcze nie wszystko…

Mandat 500 zł i 12 punktów karnych, dron zajrzy do twojego auta

– Skuteczną bronią do walki z piratami drogowymi są też drony, dzięki którym policjanci zwiększą swoją skuteczność – zauważył przedstawiciel KGP. Mundurowi latającą kamerą wytropią nie tylko wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach, ale także zajrzą do samochodów jadących oraz oczekujących na zmianę świateł na skrzyżowaniu. Każdy kierowca przyłapany z telefonem w ręku zostanie zatrzymany przez patrol i rozliczony z wykroczenia. Nowy taryfikator w tej sytuacji przewiduje karę w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych.

– Apelujemy o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kierowcom samochodów przypominamy, że motocykliści, motorowerzyści i rowerzyści, podobnie jak piesi, są niechronionymi uczestnikami ruchu i lekceważenie ich praw na drodze może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Natomiast użytkowników jednośladów, zwłaszcza motocyklistów, przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością – powiedział policjant z KGP.

W ubiegłoroczny majowy weekend związany z świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 333 wypadków drogowych w których zginęło 35 osób a rannych zostało 404. Policjanci zatrzymali w tym czasie 1706 nietrzeźwych kierujących.

Jaki mandat i ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2024 roku?

Oto stawki z taryfikatora w 2024 roku. Zestawienie obejmuje także mandaty liczone podwójnie w ramach recydywy drogowej oraz punkty karne: