Nowa gwarancja Dacia ZEN ma zapewnić spokój. Jakie są warunki?

Dacia standardowo oferuje 3 lata gwarancji na swoje samochody. Dotyczy to wszystkich modeli – od elektrycznego modelu Spring, przez Sandero, rodzinnego Joggera po Dustera. W przypadku aut spalinowych także z fabryczną instalacją LPG. Ochronę można wydłużyć do 5 lat lub 200 tys. km. Teraz producent postanowił przychylić świata właścicielom używanych modeli…

Nowa gwarancja Dacia ZEN pozwala na coroczne przedłużenie ochrony gwarancyjnej na 12 miesięcy lub 30 000 km przebiegu (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Jakie są warunki tego rozwiązania?

Dacia daje gwarancję na używane auta

Przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy to kwestia przeprowadzenia przeglądu w autoryzowanym serwisie marki Dacia. Samochód rumuńskiego producenta nie może być starszy niż 6 lat i z maksymalnym przebiegiem 120 tys. km. Gwarancję Dacia ZEN można aktywować wielokrotnie aż do osiągnięcia 7-letniego wieku auta lub do 150 tys. km przebiegu.

– Gwarancja Dacia ZEN chroni klienta przed nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą wystąpić w pojeździe w okresie objętym ochroną, a także pośrednio może mieć znaczenie w momencie jego odsprzedaży – powiedziała dziennik.pl Agnieszka Łyżwińska, dyrektor zarządzająca Dacia EAST. – Zwykle samochód z regularnym planem serwisowym zrealizowanym w autoryzowanej stacji zgodnie z zaleceniami producenta jest uznawany na rynku za mający wyższą wartość rezydualną – podkreśliła.

Dacia tańsza w utrzymaniu o 27 tys. zł

Analiza przeprowadzona przez ekspertów firmy Eurotax (Autovista) pokazuje, że całkowite koszty utrzymania (TCO) dla różnych modeli marki Dacia w okresie 3 lat i 45 tys. km są niższe nawet o 27 tys. zł w porównaniu do analogicznych modeli innych producentów. To przynajmniej częściowo właśnie zasługa niskiej utraty wartości oraz korzystnych kosztów eksploatacji. Ważne jest również to, że w Dacia nie szasta dużymi rabatami. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji .

Dacia Duster z fabrycznym LPG - zaskakująca utrata wartości po 3 latach i 45 tys. km

Przy zakładanym okresie użytkowania (36 miesięcy i 45 tys. km) Dacia Duster 1.0 TCe Expression LPG oraz Duster 1.0 TCe Expression mają wyższą wartość rezydualną niż większość rywali. W tym zestawieniu najlepiej wypada Skoda Kamiq.

Marka i model Wartość rezydualna po 3 latach i 45 tys. km Dacia Duster 1.0 TCe Expression LPG 60,9 proc. Dacia Duster 1.0 TCe Expression 61,3 proc. Skoda Kamiq 1.0 TSI Active 65 proc. Kia Stonic 1.0 T-GDi M 60,5 proc. Hyundai Kona 1.0 T-GDi Pure 51,8 proc. VW T-Roc 1.0 TSI Life 54,9 proc.

Marka i model Wartość rezydualna po 3 latach i 45 tys. km Dacia Duster 1.3 TCe Expression 61,6 proc. Toyota Yaris Cross 1.5 Active 61,2 proc. Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet Premium 55,4 proc. Opel Crossland 1.2T Edition 54,7 proc. Citroen C3 Aircoss 1.2 PT Feel 52,4 proc.

Dacia Sandero - jaka utrata wartości po 3 latach i 45 tys. km?

Dacia Sandero to drugi najpopularniejszy model rumuńskiej marki w Polsce. W 2023 roku Sandero Stepway swoją bojową stylizacją "na SUV-a" rozbiła bank. Aż 77 proc. z przeszło 5,1 tys. sprzedanych aut stanowiła właśnie wersja Stepway (prawie 4 tys.). Ponad połowa kupujących Sandero to klienci indywidualni, którzy najchętniej wybierali wersję Stepway Expression z silnikiem ECO-G 100, czyli z fabryczną instalacją gazową LPG (silnik trzycylindrowy 1.0/100 KM). Z analizy Eurotax wynika, że te osoby nie będą żałować jeśli chodzi o wartość rezydualną - Sandero wypada ponadprzeciętnie dobrze, choć musi uznać wyższość Toyoty Yaris.