Toyota ratuje silnik spalinowy. Benzyna będzie miała konkurencję

Samochody spalinowe czeka nowe życie. Toyota właśnie odniosła sukces w walce o silniki benzynowe. Japońscy inżynierowe pod rękę z ekspertami firmy Chevron w trzy lata opracowali i już tankują paliwo, które ma być alternatywą dlabenzyny wytwarzanej z ropy naftowej. A stawka jest wysoka.

Tylko w Stanach Zjednoczonych ponad 265 mln aut napędzanych jest benzyną. Pojazdy benzynowe stanowią przeszło 95 proc. całego parku aut osobowych w tym kraju. Przeciętny wóz ma 12 lat i pozostaje w ruchu przez prawie 20 lat. Oznacza to, że nowe auta sprzedawane obecnie będą użytkowane przez dziesięciolecia. Stąd pomysł na opracowanie nowej technologii biopaliw, dzięki której możliwe będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich spalinówkach – zarówno nowych, jak i używanych.

265 mln aut z silnikiem benzynowym dostanie nowe życie na dziesięciolecia

W nowej benzynie ponad połowę składu stanowi biopaliwo wytwarzane z produktów rolnych oraz odpadów z uprawy roślin i hodowli zwierząt gospodarskich. Dzięki temu generuje ona ponad 40 proc. mniej CO 2 w cyklu życia w porównaniu z tradycyjną benzyną z ropy.

Pierwsze testy drogowe nowej benzyny przeprowadzono wiosną 2023 roku. W próbach brały udział hybrydowa Toyota Camry, RAV4 Prime z napędem plug-in hybrid oraz terenowy pick-up Toyota Tundra. Auta zatankowane do pełna niskoemisyjną benzyną poruszały się po drogach w Teksasie i Mississippi.

Nowa benzyna pasuje do każdego silnika i hybrydy. Toyota tankuje paliwo o ponad 40 proc. niższej emisji CO2.

Wreszcie w kwietniu 2024 roku innowacyjne paliwo trafiło do centrum logistycznego Toyoty w Portland. Tam nowa benzyna jest tankowana do baków nowych aut przed ich transportem do dilerów. Codziennie z bazy wysyłanych jest 450 samochodów (Corolla, Prius i inne modele), które potem są dostarczane do klientów w różnych częściach USA.

Inżynierowie Toyoty podkreślają, że nową benzynę można stosować zamiast tradycyjnego paliwa w niemal wszystkich samochodach z silnikiem benzynowym – zarówno w klasycznych hybrydach, hybrydach plug-in, jak i autach konwencjonalnych. Nie ma również potrzeby modyfikacji jednostek napędowych, czy układu zasilania paliwem. Do dystrybucji ekobenzyny może służyć już istniejąca infrastruktura stacji paliw.

Samochód elektryczny traci sens? Innowacyjna benzyna wywraca stolik?

W ocenie przedstawicieli Toyoty współpraca z sektorem rolnym przyspieszy wprowadzenie niskoemisyjnego paliwa do masowego użytku oraz wzmocni pozycję rolnictwa w gospodarce. Do tego popularyzacja paliw opartych na surowcach odnawialnych pozwoli obniżyć emisyjność transportu w oparciu o już istniejącą infrastrukturę tankowania oraz bez konieczności wymiany samochodów na pojazdy z alternatywnym napędem np. na auta elektryczne.