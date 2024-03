Fabryka w Tychach wyprodukuje chińskie auta Leapmotor. Koncern Stellantis zdecydował

Stellantis za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w chińskim koncernie Leapmotor. W efekcie powstała spółka joint venture, w której decydujący głos ma właściciel fabryki w Tychach. I właśnie w zakładzie na Śląsku ma powstawać elektryczny Leapmotor T03.

Produkcja miejskiego auta rozpocznie się w Tychach już w drugim kwartale 2024 roku – donosi Reuters powołując się na informatora. Samochody mają powstawać w systemie SKD (semi-knocked-down) – to proces, w którym auta są wysyłane do montowni jako kilka dużych, złożonych wstępnie zespołów, na miejscu składanych w całość. Przy czym nie można wykluczyć, że to pierwszy krok do uruchomienia pełnej produkcji w Tychach.

Chińskie samochody elektryczne tylko z fabryki w Tychach

Co ciekawe wcześniej mówiło się, że Stellantis analizuje produkcję nawet 150 tys. tanich aut elektrycznych w kompleksie Mirafiori w Turynie. Najwidoczniej wygrała jednak opcja z ulokowaniem inwestycji w Polsce. A nowa spółka joint venture, w której rządzi Stellantis ma wyłączne prawa do eksportu i sprzedaży, a także produkcji aut Leapmotor na cały świat poza regionem Chin.

Dziś w Tychach pracują dwie linie produkcyjne. Na starszej powstaje Fiat 500, Lancia Ypsilon i Abarth, czyli spalinowe samochody segmentu A, które niebawem znikną z rynku. Druga linia jest nowocześniejsza i dedykowana nowym B-SUV-om marek Stellantis (Jeep Avenger, Fiat 600 i niebawem Alfa Romeo Milano).

Teraz wystarczy połączyć kropki i można domyślić się, jak zostanie zagospodarowana wolna linia po wygaszeniu produkcji spalinowych modeli starszej generacji. Ich miejsce miałby zająć właśnie Leapmotor T03. Cóż to za samochód?

Leapmotor T03 - jaki zasięg, przyspieszenie i osiągi

Leapmotor T03 to pięciodrzwiowy miejski samochód elektryczny. Akumulator 36,5 kWh zamknięty w podłodze zapewnia zasięg na poziomie 280 km w syklu WLTP. Szybkie ładowanie pozwala uzupełnić energię od 30 do 80 proc. w około 30 min. Silnik o mocy ok. 95 KM zamontowany przy przedniej osi powinien zapewniać przyspieszenie od zera do 50 km/h w 5 sekund.

Chiński Leapmotor T03 tylko z Polski. Ile kosztuje?

Leapmotor T03 w Chinach kosztuje od 65 800 juanów za bazową wersję. Po przeliczeniu daje to cenę na poziomie 36 400 zł.

Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth - produkcja wyłącznie w Tychach, co 50 sekund nowy samochód

Fabryka w Tychach wybudowana w latach 1972-1975 zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych, a praktycznie co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden samochód. Od uruchomienia produkcji w 1975 roku zakład w Tychach opuściło ponad 12,5 mln samochodów.