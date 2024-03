Chiński koncern Leapmotor wjeżdża z produkcją do Polski. Tychy dają miejsce

Stellantis za około 1,5 mld euro kupił ponad 20 proc. udziałów w chińskim koncernie Leapmotor. W efekcie powstała spółka joint venture, w której decydujący głos ma właściciel fabryki w Tychach. I właśnie w zakładzie na Śląsku będą produkowane elektryczne auta azjatyckiej marki.

Chińskie samochody elektryczne z fabryki w Tychach

Jak donosi Reuters produkcja miejskiego modelu T03 rozpocznie się w Tychach już w drugim kwartale 2024 roku. Samochody będą powstawać w systemie SKD (semi-knocked-down) – to proces, w którym samochody są wysyłane do montowni jako kilka dużych, złożonych wstępnie zespołów, na miejscu składanych w całość.

Co ciekawe wcześniej mówiło się, że Stellantis analizuje produkcję nawet 150 tys. tanich aut elektrycznych w kompleksie Mirafiori w Turynie.

Leapmotor T03 - co to za samochód?

Leapmotor T03 to pięciodrzwiowy samochód miejski proporcjami przypominający Fiata Pandę. Akumulator 36,5 kWh zamknięty w podłodze zapewnia zasięg na poziomie 300 km. Szybkie ładowanie pozwala uzupełnić energie od 30 do 80 proc. w ok. 30 min. Silnik o mocy ok. 75 KM ma zapewniać przyspieszenie od zera do 50 km/h w 5 sekund.