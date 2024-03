Skoda odkrywa karty, nowy SUV na początek

Skoda gotowa do największej rewolucji od wejścia w skład Grupy Volkswagen ponad 30 lat temu. Nowa strategia czeskiej marki przewiduje transformację nie tylko pod względem stylistyki, ale też jeśli chodzi o technologię napędu.

Rozmach finansowy imponuje. Do 2027 roku Czesi zainwestują 5,6 mld euro (ponad 24 mld zł) w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację. Stąd do 2026 roku pojawi się 6 zupełnie nowych modeli w najważniejszych segmentach rynku. Jakie auta trafią na polskie drogi?

Nowa Skoda Small SUV – tak wygląda wnętrze

Skoda właśnie pochwaliła się wnętrzem pierwszego z nich. To B-SUV o długości 4,2 m dziś roboczo nazywany Small. Czesi zamierzają nim walczyć o względy w świecie miejskich samochodów, w których z powodzeniem radzi sobie Skoda Fabia.

Kokpit rozplanowano bardzo schludnie. Mamy dwa ekrany – jeden jako wyświetlacz wskaźników, drugi do obsługi stacji multimedialnej, nawigacji i innych funkcji auta. Niżej siedem fizycznych przycisków odpowiedzialnych m.in. za sterowanie ogrzewaniem szyb, wybór trybu jazdy czy asystenta automatycznego parkowania. W tunelu środkowym zawieszonym nad podłogą przewidziano ładowarkę indukcyjną telefonów, a między fotelami regulowany podłokietnik.

Nowa Skoda bardziej praktyczna niż Skoda Scala i Volkswagen Golf. Jaka pojemność bagażnika?

Bagażnik pojemnością ma przypominać kufer modelu Scala. Czyli Skoda Small zapewni ok. 470 l przestrzeni transportowej. To wynik lepszy niż w autach kompaktowych (Golf jest dłuży o 20 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l). Także rozplanowaniem części pasażerskiej nowa Skoda dowiedzie swojej wszechstronności. Koła niemal na rogach karoserii, duży rozstaw osi oraz płaska podłoga pozwoliły wygospodarować kabinę przestronną i praktyczną jak w autach z wyższej klasy.

Nowa Skoda w stylu Modern Solid

Podwyższone nadwozie powstanie zgodnie z nowym językiem stylistycznym Modern Solid. Stąd designersko będzie bardzo zbliżone do sylwetki 5-metrowego prototypu Vision 7S.

Skoda Fabia na emeryturę? Nowy SUV z dużym zasięgiem i mocnym silnikiem

Napęd? Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest pokazany niedawno Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund!

Akumulator po naładowaniu do pełna zapewni zasięg do 450 km. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Podobnych parametrów należy spodziewać się po najmniejszym SUV-ie Skody.

Skoda Small, tani elektryczny SUV dla ludu. Ile kosztuje?

Auto będzie produkowane w zakładzie Grupy Volkswagen w Hiszpanii na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Nowa Skoda SUV ma kosztować ok. 25 tys. euro (107 tys. zł). Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.

Nowa Skoda Elroq, kombi zamiast Octavii i 7-osobowy SUV

Czesi poza małym SUV-em wprowadzą także 4,5-metrowy model Elroq, który na rynku zastąpi Skodę Karoq. Będzie też nowe elektryczne kombi jako alternatywa dla Octavii.

Następna w kolejce jest Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Wnętrze zmieści 7 osób w trzech rzędach siedzeń. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i możliwość ładowania z mocą do 200 kW.